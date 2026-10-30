Правительство Кипра планирует в конце ноября или начале декабря внести в парламент законопроект, который введет новую систему назначения учителей. Министр образования Афина Михаэлиду заявила, что власти намерены продвигать изменения вопреки возражениям профсоюзов педагогов, сообщает Cyprus Mail.

Спор с профсоюзами

Михаэлиду выступила после презентации бюджета своего министерства на 2027 год комитету по финансам Палаты представителей. Она назвала несколько проблематичным одностороннее объявление профсоюзами тупика в переговорах. Профсоюзы также направили письмо президенту Никосу Христодулидису и не исключили усиления трудовых акций.

По словам министра, правительство готово поддержать и учесть часть требований по вопросу, урегулированному законом 2015 года. Этот закон предусматривал отмену действующего списка кандидатов на назначение, однако для этого был установлен переходный период продолжительностью почти 12 лет. Михаэлиду заявила, что за это время возникли искажения, которые власти признают.

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Условия новой системы

Министр отметила, что правительство договорилось с профсоюзами не ставить в невыгодное положение педагогов, работавших в переходный период. В то же время, по ее словам, справедливое отношение необходимо и к тем, кто сдал или будет сдавать экзамены на назначение.

По словам Михаэлиду, министерство учло замечания и представило обновленное предложение. Нерешенным остается требование о постоянных назначениях без сдачи экзаменов: министр считает, что оно противоречит закону. После общественного обсуждения проект должны утвердить в правительстве и передать в парламент для дальнейшего рассмотрения. Власти хотят принять его до марта 2027 года, чтобы применить новые правила со следующего учебного года.

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