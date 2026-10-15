Кипр внес в Палату представителей законопроект о рынках криптоактивов, который должен установить национальный механизм контроля за соблюдением регламента ЕС MiCA. Документ предусматривает расширение полномочий Центрального банка Кипра и Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC), сообщает Cyprus Mail.

Законопроект был внесен 8 октября после одобрения правительством 10 сентября. Он должен усилить надзор за цифровыми активами, защиту инвесторов и противодействие неправомерным действиям на крипторынке.

Санкции за рыночные злоупотребления

Согласно статье 111 MiCA, компаниям за серьезные нарушения, связанные с инсайдерскими сделками, незаконным раскрытием инсайдерской информации и манипулированием рынком, могут грозить штрафы в размере не менее €15 млн или 15% годового оборота — в зависимости от способа расчета. Для физических лиц за отдельные нарушения правил о рыночных злоупотреблениях предусмотрены штрафы до €5 млн.

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В то же время €15 млн не являются общей верхней границей финансовых санкций. В зависимости от оборота компании и характера нарушения взыскание может быть выше. За нарушение требований к авторизации, раскрытию информации или предоставлению услуг с криптоактивами предусмотрены отдельные штрафы, связанные с 3%, 5% или 12,5% годового оборота. Для определенных категорий корпоративных нарушений регуляторы также должны иметь право налагать штрафы в размере не менее €5 млн.

Полномочия регуляторов

Механизм надзора предусматривает расследования, проверки, предписания о соблюдении требований и ограничения деятельности компаний. В серьезных случаях регуляторы могут приостановить или отозвать разрешение на предоставление услуг с криптоактивами, а ответственным лицам могут временно запретить занимать руководящие должности.

Центральный банк Кипра и CySEC были определены компетентными органами для MiCA еще в ноябре 2024 года. Центральный банк выполняет функции в отношении отдельных категорий токенов, обеспеченных активами, и токенов электронных денег, тогда как CySEC контролирует другие виды деятельности с криптоактивами и поставщиков соответствующих услуг. Основные положения MiCA применяются в ЕС с 30 декабря 2024 года, а кипрский законопроект еще должен пройти парламентскую процедуру и может быть изменен.

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