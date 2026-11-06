Кыргызстан требует от России вернуть гражданина, обманным путём завербованного в армию РФ

Кыргызстан обратился к Москве с требованием вернуть домой своего гражданина, которого, по данным дипломатов, обманным путем завербовали в российскую армию для участия в войне против Украины.

В документе говорится о необходимости вернуть гражданина Кыргызстана, которого «в результате мошеннических действий со стороны неустановленных лиц» привлекли в российскую армию.

Ранее добиться возвращения своих граждан из России при подобных обстоятельствах пытались и казахстанские дипломаты.

Как уточняет «Азаттик Азия», речь идет о 21-летнем Элистане Токтогулове из Таласской области Кыргызстана.

Осенью 2026 года молодой человек увидел в социальных сетях объявление, опубликованное от имени его соотечественника, проживающего в России. Вербовщик предложил Токтогулову несколько гражданских вакансий — охранника и водителя — с зарплатой 110 тысяч рублей, что примерно втрое превышает средний заработок в Кыргызстане.

Элистан отправился в Россию, однако там его, по имеющейся информации, обманным путём заставили подписать контракт с Министерством обороны РФ. После этого молодого человека направили на полигон в Воронежской области для подготовки к боевым действиям в Украине.

Близкие Токтогулова смогли связаться с ним и узнали об обстоятельствах его попадания в российскую армию.

3 ноября родственники молодого человека вышли на пикет в городе Манасе. Они также записали видеообращение к властям с просьбой помочь вернуть их близкого из иностранной армии.

Вскоре в ситуацию вмешался официальный Бишкек. Кыргызская сторона призвала российские власти не только освободить Токтогулова, но и провести проверку обстоятельств его вербовки.

В частности, в ноте содержится требование «установить виновных и обеспечить их привлечение к ответственности в соответствии с законодательством».

Посольство республики в России направило соответствующую ноту в Министерство иностранных дел РФ.

Россия ежемесячно привлекает в свою армию около 1800 иностранцев для участия в войне против Украины.

Россия расширяет сеть вербовщиков в странах Юго-Восточной Азии и заманивает людей на войну против Украины под видом обычного трудоустройства. Индонезийский исследователь призвал власти страны усилить давление на Москву и поднять этот вопрос непосредственно во время встречи президента Прабово Субианто с Владимиром Путиным. По его словам, российские вербовщики всё чаще выбирают людей без военного опыта.

Читай нас в