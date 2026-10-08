Бывший премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна столкнулась с наиболее суровой и сложной средой безопасности со времён Второй мировой войны. По его словам, Япония укрепляет оборонные возможности, одновременно сохраняя союз с США краеугольным камнем своей политики безопасности.

Оборона и партнёрства

Кисида также сообщил, что Япония расширяет сотрудничество с государствами-единомышленниками в Индо-Тихоокеанском регионе. Среди направлений такого сотрудничества он упомянул продолжение учений Malabar с участием Индии, сообщает The Hindu.

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Бывший глава правительства отметил, что оборонная политика Японии должна защищать жизнь и мирную повседневную жизнь населения в соответствии с конституцией и международным правом. Он подчеркнул, что страна придерживается исключительно оборонного подхода и курса мирного государства.

Напряжённость в регионе

Кисида отдельно заявил, что деятельность Китая в Южно-Китайском море усиливает региональную напряжённость. Отвечая на вопросы издания по электронной почте, он назвал взаимосвязанность ключом к процветанию Южной Азии. Его концепция промышленной цепочки создания стоимости предусматривает связь между штатами северо-востока Индии и регионом Бенгальского залива.

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