Китай и Ботсвана во время встречи президентов Си Цзиньпина и Думы Гидеона Боко в Пекине повысили уровень двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства сотрудничества. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на китайское государственное агентство Xinhua.

Переговоры в Пекине

Дума Гидеон Боко прибыл в Китай в понедельник с шестидневным визитом. Президенты обсудили состояние и будущее направление китайско-ботсванских отношений, связи Китая с Африкой, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стороны назвали переговоры широкими и конструктивными. Они заявили, что новый уровень отношений открывает новый этап в длительных отношениях между двумя странами.

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Общие позиции

Китай и Ботсвана подтвердили приверженность международному миру и безопасности, устойчивому развитию, многосторонности, уважению международного права, а также целям и принципам Устава ООН. Они также договорились поддерживать усилия друг друга по защите суверенитета, независимости, территориальной целостности, национального достоинства, безопасности, развития и благосостояния.

Ботсвана подтвердила давнюю приверженность принципу одного Китая и заявила, что признает правительство КНР единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Она также отметила, что считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая.

Страны также договорились развивать обмен опытом в государственном управлении, институциональном развитии, устойчивом развитии, экономической трансформации, модернизации и сокращении бедности.

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