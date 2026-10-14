Китай направил авианосную группу во главе с «Ляонином» на совместные военные учения в западной части Тихого океана. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на Министерство обороны Китая в Пекине.

Пекин назвал учения плановыми

Китайское оборонное ведомство заявило, что маневры были организованы в соответствии с ежегодным планом подготовки. Их целью назвали проверку и повышение уровня подготовки авианосной группы в условиях, приближенных к реальным, а также развитие ее возможностей по выполнению задач.

В ведомстве также подчеркнули, что учения соответствуют международному праву и практике и не направлены против конкретной страны или цели. Других деталей о маневрах китайская сторона не раскрыла.

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Предыдущие инциденты с японскими силами

В последние годы Китай все чаще направляет военно-морские силы далеко в западную часть Тихого океана. В Токио эта активность вызывает обеспокоенность: японские чиновники оборонного ведомства называли этот район уязвимым направлением.

Рост интенсивности учений привел к большему числу близких контактов между китайскими военными и Силами самообороны Японии. В июне Пекин обвинил Токио в опасной разведке вблизи китайских сил и провокационных действиях во время более чем 40 дней учений авианосной группы «Ляонин» в открытом море. Объединенный штаб Японии отверг эти обвинения и заявил, что продолжит профессиональное наблюдение за водами и воздушным пространством вблизи Японии, отдавая приоритет безопасности.

В прошлом декабре истребители с «Ляонина» дважды брали на радар самолеты Воздушных сил самообороны Японии над международными водами к юго-востоку от префектуры Окинава. Летом прошлого года Китай также направлял «Ляонин» и еще один авианосец в западную часть Тихого океана; Токио заявлял, что сближение китайских самолетов с японскими создавало риск столкновений.

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