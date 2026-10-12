Китай обнародовал 19 мер для ускорения технологических инноваций — ECNS

В Китае Центральный комитет Коммунистической партии и Государственный совет обнародовали руководящие принципы для ускорения развития так называемых новых качественных производительных сил. Документ предусматривает 19 мер по пяти направлениям, среди которых приоритет отдан технологическим инновациям, коммерциализации научных разработок и более тесному взаимодействию науки с промышленностью, сообщает ECNS.

Роль бизнеса в исследованиях

Руководящие принципы предусматривают создание системы резервирования компаниями средств на исследования и разработки, а также увеличение дополнительных налоговых вычетов на такие расходы. Корпоративные исследовательские проекты, отвечающие национальным стратегическим потребностям, смогут получать национальный статус в установленном порядке.

По оценке Национального бюро статистики Китая, в 2025 году на компании будет приходиться более 77% общих расходов страны на исследования и разработки. Главный экономист Zheshang Securities Ли Чао заявил, что ставка дополнительного налогового вычета для технологических компаний может вырасти со 100% до 120%.

Исследователь Jiangsu Su Merchants Bank Фу Ифу охарактеризовал эти меры как существенный переход от распределения инновационных ресурсов под руководством государства к большей роли бизнеса. Представитель Национальной комиссии по развитию и реформам Китая одновременно отметил, что власти должны корректировать рыночные сбои, поддерживать честную конкуренцию и противодействовать неэффективным расходам и дублированию проектов.

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ИИ и обновление промышленности

Документ также поддерживает использование цифровых, интеллектуальных и зеленых технологий для модернизации традиционных отраслей. Отдельно определен курс на развитие новых отраслей, которые должны стать опорными, а также механизмов поддержки инвестиций и распределения рисков в перспективных секторах.

Среди приоритетов — продвижение инициативы AI Plus для расширения применения искусственного интеллекта в различных сферах. Руководящие принципы предусматривают создание систем технологического мониторинга, предупреждения рисков и реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы обеспечить безопасное, надежное и контролируемое использование ИИ.

Документ также поощряет долгосрочное финансирование технологических стартапов на ранних стадиях, листинг технологических компаний, соответствующих требованиям, и мобильность исследователей между университетами, научными учреждениями и бизнесом. Руководящие принципы поощряют иностранные венчурные фирмы расширять деятельность в Китае и поддерживают развитие глобальных инновационных сетей.

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