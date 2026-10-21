В Париже, Франция, в отчете World Defense Shipbuilding, опубликованном Euronaval, подсчитали, что Китай в 2024–2025 годах построил 636 208 тонн боевых кораблей. Это более чем вдвое превышает показатель США, которые за тот же период построили корабли общим тоннажем 270 509 тонн, сообщает Defense News.

Доля Китая в мировом судостроении

Согласно отчету, Китай обеспечил более трети мирового тоннажа боевых кораблей, построенных в 2024–2025 годах. Данные для исследования собрали издание Flottes de Combat и французская ассоциация морской промышленности Gican.

Общий тоннаж боевых кораблей, построенных в мире за эти два года, достиг 1,47 млн тонн против 959 671 тонны в предыдущий двухлетний период. Стоимость мирового строительства боевых кораблей выросла с 81,8 млрд долларов в 2022–2023 годах до 123,9 млрд долларов в 2024–2025 годах. Стоимость китайского производства оценена в 43,5 млрд долларов, американского — в 26,8 млрд долларов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Изменение темпов производства

В 2022–2023 годах соотношение было иным: китайские верфи построили боевые корабли общим тоннажем 202 520 тонн, а американские — 245 703 тонны. В то же время по состоянию на 1 января 2026 года совокупный тоннаж американского флота боевых кораблей водоизмещением более 200 тонн составлял 3,11 млн тонн, тогда как китайского — 1,44 млн тонн.

В 2024–2025 годах Россия заняла третье место по тоннажу построенных боевых кораблей с показателем 149 056 тонн. Далее следовали Индия с 76 430 тоннами и Италия с 53 700 тоннами. Выставка Euronaval, перед которой был опубликован отчет, должна начаться в Париже 3 ноября.

Читай нас в