В Ташкенте, столице Узбекистана, польская боксёрша Наталия Кучевская проиграла китаянке Синьюй Ци в четвертьфинале финального турнира Кубка мира 2026 года. Поединок в категории до 48 кг завершился победой представительницы Китая со счётом 0:5, сообщает Interia Sport.

Предупреждение во втором раунде

Кучевская выиграла первый раунд со счётом 3:2 по судейским запискам. Однако на 67-й секунде второго раунда рефери из Туниса Сарра Булель вынесла польской спортсменке предупреждение, предусматривавшее снятие одного балла.

После этого Ци выиграла второй раунд на всех судейских записках. Перед последним раундом китаянка вела 20:17 на двух карточках, а ещё на трёх — 19:18. В третьем раунде Кучевская пошла в атаку, но Ци вновь победила со счётом 5:0. Счёт по раундам составил 3:2, 0:5, 0:5, а итоговые судейские записки — 26:30, 27:29, 27:29, 27:29 и 26:30.

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Выход в полуфинал

Синьюй Ци вышла в полуфинал турнира. По данным издания, в прошлом году она завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в Ливерпуле, а в апреле выиграла Кубок мира в Бразилии.

В финальном турнире Кубка мира в Ташкенте выступают восемь представителей Польши — пять боксёрш и трое боксёров. Как отмечает издание, в субботу в супертяжёлом весе должен провести бой польский боксёр Якуб Домурад.

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