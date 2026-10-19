Китайские физики обнаружили топологическую структуру критических точек — South China Morning Post
Китайские физики обнаружили, что критическая точка — порог, при котором физическая система быстро меняет своё состояние, — может иметь гладкую математическую структуру, подобную отверстию бублика. Об этом сообщает South China Morning Post.
Критические явления и топология
На протяжении десятилетий критические явления, описывающие изменения физических систем в критических точках, и топологию в основном рассматривали как отдельные направления исследований. Топология изучает свойства геометрии.
Классическим примером в топологии являются сфера и бублик: одну форму нельзя преобразовать в другую только растяжением или сгибанием, поскольку у них разное количество отверстий. Для этого поверхность пришлось бы разрезать или склеить.
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Публикация в Nature
Работа исследователей из сингапурских и китайских учреждений была опубликована в журнале Nature 7 октября. Cheng Zheyu и Zhang Xiuhai, оба связанные с Наньянским технологическим университетом в Сингапуре, стали соавторами исследования с равным первым вкладом.
Исследователи во главе с Cheng Zheyu проверяли, могут ли топологические свойства, подобные отверстию бублика, существовать в критических точках — границах, где физические системы меняют своё поведение.