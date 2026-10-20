Северная Корея опубликовала фотографии лидера страны Ким Чен Ына после появления слухов о якобы резком ухудшении его здоровья. Ранее в СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что глава КНДР мог перенести кровоизлияние в мозг, впасть в кому и быть вывезенным в Китай. При этом неизвестно, когда именно были сделаны обнародованные снимки.

По информации ЦТАК, 19 октября Ким Чен Ын посетил выставку одежды и обуви в Пхеньяне. На опубликованных фотографиях северокорейский лидер осматривает представленные товары и общается с работниками.

Однако издание New York Post обратило внимание на то, что точная дата создания фотографий остается неизвестной. Поэтому сама публикация не позволяет точно установить, когда именно Ким Чен Ын посетил мероприятие.

Фотографии появились после сообщений британского таблоида The Sun, который со ссылкой на посты в социальных сетях написал о вероятном резком ухудшении здоровья лидера КНДР.

Источником сообщений стал китайский диссидент Ваньцзюнь Се, проживающий в США. Сначала он заявил, что Ким Чен Ын якобы умер, а Китай отправил в Пхеньян 9 тысяч военных из-за опасений политического кризиса.

Впоследствии диссидент изменил свои утверждения и сообщил, что лидер КНДР якобы перенес тяжелое кровоизлияние в мозг, впал в кому и был перевезен в Пекин. По его словам, китайские врачи якобы не смогли спасти жизнь северокорейского лидера.

В то же время никаких доказательств в подтверждение этих заявлений обнародовано не было. Сообщения о смерти Ким Чен Ына, его госпитализации и перевозке в Китай остаются неподтвержденными.

Это не первый случай, когда в СМИ появлялись сообщения о возможной смерти Ким Чен Ына или серьезных проблемах со здоровьем.

В 2020 году бывший северокорейский перебежчик и депутат парламента Южной Кореи Чжи Сон Хо заявил, что на 99% уверен в смерти лидера КНДР после операции на сердце.

Однако впоследствии Ким Чен Ын появился на публике, опровергнув предположения о своей смерти.

Нынешние сообщения о состоянии здоровья северокорейского лидера также не подтверждаются независимыми доказательствами. Опубликованные государственным агентством КНДР фотографии свидетельствуют о том, что страна демонстрирует публичную активность своего лидера, однако неизвестная дата съемки не позволяет сделать окончательные выводы относительно его текущего состояния.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) и New York Post.

В настоящее время в сети распространяются неподтвержденные слухи о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в коме. В то же время независимых подтверждений этой информации нет, а официальный Пхеньян не делал заявлений о состоянии здоровья лидера страны.

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