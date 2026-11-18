Северная Корея строит дополнительный объект по обогащению урана на ядерном комплексе в Ёнбёне.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время заседания Совета управляющих агентства.

По его словам, строительство нового расширения началось в середине сентября 2026 года, а наружные работы завершились в конце октября. Развитие мощностей КНДР по производству ядерных материалов оружейного уровня вызывает серьезную озабоченность агентства.

Гросси также сообщил, что 5-мегаваттный реактор в Йонбёне, вероятно, продолжает работать. Кроме того, с апреля этого года функционирует реактор на легкой воде.

МАГАТЭ не имеет доступа в Северную Корею с 2009 года, когда Пхеньян выслал инспекторов. Поэтому агентство следит за ядерной деятельностью страны преимущественно по спутниковым снимкам.

Источник: Reuters

КНДР отвергла призыв стран G7 к полной денуклеаризации и вновь заявила о намерении сохранить свой ядерный арсенал.

Президент США Дональд Трамп 16 ноября в Вашингтоне заявил, что на этой неделе может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Китае. Об этом он сказал журналистам перед отъездом из Белого дома на Филиппины и в Китай.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может встретиться с президентом США Дональдом Трампом, однако для этого выдвигает ряд жестких условий, среди которых — возможное смягчение западных санкций. В то же время американские и южнокорейские чиновники считают, что шансы на проведение встречи до конца 2026 года уменьшаются.

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