Кнессет Израиля в предварительных голосованиях поддержал законопроекты об отмене ряда спорных законов правительства Биньямина Нетаньяху. Речь идет, в частности, об изменениях в процедуре назначения судей, полномочиях генерального прокурора и правилах контроля правительства над СМИ, сообщает Polsat News.

Судьи и генеральный прокурор

Один из поддержанных проектов предусматривает отмену изменений, усиливших влияние политиков на назначение судей, в том числе в Верховный суд. Эти реформы с 2023 года вызывали массовые протесты в Израиле.

Другой законопроект касается отмены закона, позволяющего министрам игнорировать юридические заключения генерального прокурора, которые сейчас обязательны для правительства. Закон также предоставляет правящей коалиции контроль над назначениями на эту должность.

СМИ и формирование правительства

Парламент также поддержал отмену закона о СМИ, который усилил контроль правительства над вещателями и ликвидировал часть механизмов надзора. Журналистские организации критиковали эти положения, а Верховный суд частично приостановил их внедрение.

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Голосования стали возможны после избрания во вторник Матана Каханы, союзника бывшего начальника Генерального штаба армии Гади Айзенкота, председателем Кнессета. На выборах 27 октября блок Нетаньяху получил 53 места в 120-местном парламенте, а блок Айзенкота — 48. При поддержке 19 депутатов арабских партий блок Айзенкота может получать парламентское большинство.

Президент Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать правительство до конца декабря. Если он не сможет создать коалицию, возможность сформировать кабинет может получить Нетаньяху, который по-прежнему возглавляет правительство. Министр юстиции Ярив Левин заявил, что реформы, которые пытаются отменить, вернутся с еще большей силой.

Блок Айзенкота и арабские партии бойкотировали голосование по инициативам лагеря Нетаньяху, обвинив партию «Ликуд» в попытке поссорить будущих союзников по коалиции. Проекты были приняты без голосов против.

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