В Швеции представители партии «Шведские демократы» в конце сентября 2023 года на четыре дня прекратили согласовывать правительственные дела, добиваясь включения согласованных с ними положений в директиву о постоянных видах на жительство. Об этом говорится в книге L'Amour Toujours журналистов Svenska Dagbladet Мэгги Стрёмберг и Торбьёрна Нильссона, сообщает The Local Sweden.

Блокирование согласований

По данным издания, конфликт возник после того, как неполитические служащие миграционных подразделений Министерства юстиции отредактировали проект директивы для расследования, запланированного в два этапа. Оно предусматривало сначала постепенный отказ от постоянных видов на жительство для будущих заявителей, а затем — отмену уже выданных разрешений.

Как утверждается в книге, представитель «Шведских демократов» Эрик Ларссон заявил коллеге из Умеренной партии, что из проекта убрали положения, за которые партия долго боролась. После этого руководитель представителей «Шведских демократов» в правительственных структурах Густав Геллербрант объявил полную блокировку согласований документов и решений, для которых требовалось согласие партии.

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Участники блокировки требовали созвать заседание правительства и утвердить директиву именно в согласованной с ними редакции. По версии книги, представители партии в парламенте и координационном совете тем временем отмечали Октоберфест в пивном заведении Bierhaus в стокгольмском районе Вазастан. 2 октября 2023 года правительственные партии одобрили текст, которого требовали «Шведские демократы», после чего блокировка прекратилась.

Спор в 2026 году

Второй конфликт вокруг этой инициативы продолжался восемь недель в январе и феврале 2026 года. К тому времени было обнародовано предложение отменить от 100 тысяч до 180 тысяч постоянных видов на жительство. По данным The Local Sweden, его раскритиковали суды, государственные органы, ведущие юристы и представители гражданского общества.

Согласно книге, представитель Умеренной партии Пер Клареус предложил провести дополнительное расследование по предложениям, а Геллербрант назвал это нарушением договоренностей. Его позицию поддержал лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон. Позднее Окессон заявил телеканалу SVT, что готов отложить закон на период после выборов. 6 марта правительство на пресс-конференции пообещало решить проблему депортаций подростков и одновременно объявило о переносе закона об отмене постоянных видов на жительство на период после выборов.

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