Книжный магазин Little Acorns в Лондондерри, Северная Ирландия, продолжает поставлять романы Салли Руни покупателям в Великобритании после того, как издательство Faber прекратило их дистрибуцию на британском рынке. Как сообщает The Hindu, Faber заявило, что не может перечислять писательнице доходы от продаж в Британии после ее намерения пожертвовать эти средства Palestine Action.

Власти Великобритании запретили Palestine Action в июле 2025 года в соответствии с антитеррористическим законодательством. Членство в организации, ее поддержка или финансирование являются незаконными в стране. В то же время деятельность группы не запрещена в Ирландии, где живет Руни.

Поставки через Ирландию

Владелица Little Acorns Дженни Догерти закупает книги Руни через поставщиков в Республике Ирландия. Лондондерри расположен недалеко от границы с Ирландией, поэтому книжный магазин может заказывать издания через ирландских дистрибьюторов и отправлять их покупателям в разных странах, включая Великобританию.

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Догерти сообщила, что получала запросы от британских книготорговцев, ищущих альтернативных поставщиков. Книги Руни, которые ранее стояли на общих полках в алфавитном порядке, теперь выставляют на передней стойке.

Спрос на романы

Книжный магазин Kenny's Bookshop в Голуэе сообщил о десятикратном росте продаж романов Руни после решения Faber. Издательство отметило, что остается издателем писательницы и продолжит продавать ее произведения за пределами Великобритании.

Сами книги Руни в Британии не запрещены: продавцы могут реализовывать экземпляры, которые уже есть у них в запасе. Однако они не могут пополнять запасы через обычную британскую сеть дистрибуции Faber. Лондонский книжный магазин Bard Books, который прекратил продажу произведений Руни после решения издателя, сообщил, что имевшиеся экземпляры были раскуплены за несколько дней.

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