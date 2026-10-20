Коалиция заявила о перехвате баллистической ракеты, летевшей на Эр-Рияд — Asharq Al-Awsat
В Саудовской Аравии силы перехватили баллистическую ракету, направленную на столицу страны Эр-Рияд, заявила Коалиция по восстановлению законности в Йемене. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat. По данным издания, инцидент произошел во вторник, 20 октября.
Заявление коалиции
Представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики сообщил в соцсети X, что Саудовская Аравия перехватила и уничтожила баллистическую ракету, запущенную в направлении Эр-Рияда. Он заявил, что ракету запустила группировка хуситов, которую он назвал террористической.
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Предупреждение для Эр-Рияда
Ранее гражданская оборона Саудовской Аравии сообщила в X, что Национальная платформа раннего оповещения выдала для города Эр-Рияд предупреждение о возможной опасности. В сообщении не уточняется, где именно перехватили ракету и были ли последствия от ее запуска.