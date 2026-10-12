Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в Йемене заявила, что ранним утром 12 октября перехватила и уничтожила баллистическую ракету, запущенную хуситами в направлении Хамис-Мушайта на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом в соцсети X сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики, сообщает Anadolu Agency.

Предупреждение в Абсе

Перед этим служба гражданской обороны Саудовской Аравии объявила предупреждение в соседнем городе Абха. Позднее ведомство сообщило, что угроза миновала.

По сообщению коалиции, перехват произошел на фоне возобновления атак хуситов на Саудовскую Аравию, в том числе ударов по аэропортам.

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Удары по аэропорту Эр-Рияда

В воскресенье в результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погиб резидент Пакистана, еще 11 человек получили ранения. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

Днем ранее другой удар по этому же аэропорту, по данным источника, унес жизни 13 человек и ранил более 300. Саудовская коалиция возложила ответственность за этот предыдущий удар на хуситов и пообещала решительный ответ.

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