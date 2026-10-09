Кобахидзе заявил, что Украина опережает Грузию по негативным показателям

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Украина и Молдова могут опережать его страну лишь по негативным показателям. Так он отреагировал на слова еврокомиссара Марты Кос, которая назвала Грузию кандидатом на вступление в ЕС лишь «на бумаге».

Еврокомиссар высказала эту оценку 6 октября на пресс-конференции в Страсбурге. Она отметила, что хотела бы видеть Грузию на одном уровне с Украиной и Молдовой, однако на данный момент статус кандидата у этой страны существует лишь формально.

Ситуация в Грузии будет отражена в отчете Еврокомиссии о расширении, который ожидается в конце октября. По словам Кос, дальнейший формат отношений с Тбилиси в значительной степени будет зависеть от позиции государств-членов Евросоюза.

Ее слова прозвучали после того, как Еврокомиссия обнародовала пакет мер по подготовке к предстоящему расширению.

Брюссель выделил четыре страны-кандидата:

Черногория;

Албания;

Молдова;

Украина.

Для них Еврокомиссия планирует подготовить ориентировочные дорожные карты со следующими шагами на пути к членству. Грузии в этом списке нет.

Грузинский премьер отверг оценку Еврокомиссии и настаивает, что преимущество над его страной у Украины и Молдовы есть разве что по негативным показателям.

«Если Молдова и Украина в чём-то и опережают Грузию, то исключительно по негативным показателям. Не дай Бог нам обойти Молдову и Украину в этом. У нас свой путь. Наш путь — это мир и экономическое развитие», — сказал он.

По словам Кобахидзе, Тбилиси по-прежнему заявляет о намерении двигаться по пути европейской интеграции. Премьер утверждает, что Грузия уже выполнила 90% обязательств по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

В то же время он заверил, что его страна якобы опережает Украину, Молдову и других кандидатов «на 1000 шагов». В каких именно сферах Грузия имеет такое преимущество, Кобахидзе не уточнил. Он также призвал Еврокомиссию к «справедливому, правильному и здравому подходу» в отношении Грузии.

Еврокомиссия сообщила, что в рамках пакета 2026 года подготовит ориентировочные дорожные карты для Черногории, Албании, Молдовы и Украины при условии, что эти государства продолжат необходимые реформы. Документы определят следующие шаги, ориентировочные сроки и конкретные задачи на пути к вступлению.

Украина и Молдова уже добились практического прогресса в переговорах. В июне 2026 года все государства-члены ЕС согласились открыть для обеих стран первый кластер переговоров о вступлении. В июле Евросоюз открыл для них и кластер «Внешние отношения».

Грузия получила статус кандидата в декабре 2023 года. Впоследствии отношения Тбилиси с Брюсселем ухудшились из-за закона о прозрачности иностранного влияния и других решений грузинских властей, которые подверглись критике со стороны европейских институтов.

Источник: Interpressnews

Напомним, ЕС представит «дорожную карту» вступления для Украины 28 октября.

В Брюсселе, Бельгия, Европейская комиссия предложила установить для новых государств-членов ЕС 15-летний испытательный период. В течение этого периода страны могут лишиться права голоса или финансирования со стороны Евросоюза за нарушение демократических ценностей или принципа добросовестного сотрудничества с ЕС. Инициатива должна быть одобрена действующими государствами-членами блока.

В Страсбурге Европейская комиссия одобрила пакет мер по пересмотру политики для подготовки Европейского Союза к предстоящему расширению. Он охватывает управление, политику и бюджет ЕС, а также предусматривает усиление защиты ценностей Союза и верховенства права.

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