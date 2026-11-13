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Когда орудия умолкли, а договор задержался: ТОП-7 войн, в которых перемирие опередило мир
Статьи Мир

Когда орудия умолкли, а договор задержался: ТОП-7 войн, в которых перемирие опередило мир

13 Ноября 2026 17:20

Владимир Путин и его кремлевское окружение годами настойчиво повторяют один и тот же тезис: Россия якобы не против мира. Но ей нужен не просто режим тишины или прекращение огня, а полноценный, юридически обязывающий, всеобъемлющий мирный договор. 

Это звучит логично, солидно и на первый взгляд даже конструктивно. Разве плохо, когда после такой страшной и долгой войны стороны подпишут именно официальный, масштабный мирный договор? Вроде бы это даже хорошо, и именно таким документом должна завершаться война? 

На самом деле — и да, и нет. Путин обожает юридическое езуитство, казуистику и крючкотворство. Сама дихотомия «перемирие» и «мирный договор» глубоко ошибочна и искусственна. Проблема в том, что мирный договор можно обсуждать десятилетиями — и в итоге так и не подписать. А бесконечная война тем временем будет продолжаться. Именно поэтому требование «сначала договор, потом прекращение огня» является всего лишь эвфемизмом для бессрочного, бесконечного продолжения кровопролития. 

История же свидетельствует об обратном: во многих случаях крупные войны заканчивались задолго до того, как стороны смогли поставить подписи под формальным мирным договором. Иногда эти подписи появлялись спустя десятилетия, а иногда их нет до сих пор. Но жизнь в таких странах тем временем продолжается. Люди рождаются, учатся, влюбляются, строят планы — несмотря на то, что юридически их страна до сих пор «находится в состоянии войны». 

Издание UA.News подготовило семь примеров, о которых стоит помнить, когда мы услышим очередное заявление о необходимости «сначала подписать мирный договор». Подробнее — в нашем материале. 

Две Кореи: 73 года перемирия без мирного договора

 

Корейская война длилась с 1950 по 1953 год и унесла жизни от 3 до 5 миллионов человек. 27 июля 1953 года стороны подписали Соглашение о перемирии. Это был документ, который должен был остановить боевые действия и создать демилитаризованную зону. Уже после этого Сеул и Пхеньян должны были приступить к обсуждению полноценного мирного договора. 

Однако они так и не перешли к этому. Ни одного мирного договора так и не было подписано — ни тогда, ни в течение последующих 73 лет.

Справедливости ради стоит признать, что в 1954 году в Женеве состоялись мирные переговоры, но они ни к чему не привели. С тех пор попытки формально завершить войну предпринимались неоднократно. Но каждый раз стороны упирались в тупик: присутствие американских войск на Юге, ядерная программа Севера, взаимное недоверие, принципиальные различия и несовместимость режимов и т. д. 

Поэтому de jure две Кореи до сих пор находятся в состоянии войны. Но de facto войны там нет уже более 70 лет. Люди живут, экономики работают, границы — пусть и закрытые друг для друга — существуют и остаются нерушимыми. Перемирие оказалось достаточно прочным, чтобы заменить мирный договор на десятилетия, оставив его следующим поколениям. 

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Россия и Япония: Вторая мировая закончилась, а мирного договора нет
 

Советский Союз объявил войну Японии 9 августа 1945 года — уже после того, как американцы разрушили Хиросиму и Нагасаки ядерными бомбами. Впоследствии советские войска оккупировали Курильские острова и южный Сахалин, а уже 2 сентября Токио подписал капитуляцию. 

С тех пор прошло более 80 лет. Однако мирного договора между Россией и Японией до сих пор не существует. Причина одна: территориальный спор вокруг тех самых четырёх островов, которые Япония называет «Северными территориями», а Россия — Южными Курилами. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая формально прекратила состояние войны и восстановила дипломатические отношения между Москвой и Токио. Но полноценного мирного договора не было и нет до сих пор. 

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Китай и Тайвань: нет даже документа о прекращении огня 

 

Война между китайскими коммунистами (КПК) и националистами (Гоминьдан) длилась с 1927 по 1950 год. Она унесла жизни от 8 до 13 миллионов человек. В конце концов, когда стало очевидно, что войска Мао вот-вот возьмут Пекин, остатки Гоминьдана во главе с Чан Кайши эвакуировались на остров Тайвань, провозгласив там Китайскую республику. С тех пор в мире по сути существуют два Китая: Китайская Народная Республика (коммунисты) со столицей в Пекине и Китайская Республика Тайвань со столицей в Тайбэе. 

Война закончилась 76 лет назад, однако между сторонами до сих пор нет мирного договора. Обе страны юридически находятся в состоянии незавершённой гражданской войны и имеют непримиримые взгляды на статус острова. Более того: между Пекином и Тайбэем не было даже договоренности о прекращении огня или режиме тишины! Война просто прекратилась сама собой по ряду причин, от географии до общей истощённости сторон. 

Главное препятствие заключается в споре о суверенитете. Коммунистическое правительство в Пекине считает Тайвань своей неотъемлемой провинцией, которая просто временно откололась и захвачена сепаратистами, а потому подписание классического мирного договора означало бы для КНР признание острова отдельным независимым государством. В то же время власти в Тайбэе заявляют, что «авторитарный однопартийный коммунистический путь» неприемлем для Тайваня, который остается вполне демократическим государством, хотя и с азиатской спецификой. 

Таким образом, вот уже почти 80 лет сохраняется статус-кво: когда нет ни мирного договора, ни даже формального прекращения огня. Но есть мир де-факто, и это главное. 

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Германия и СССР: мирный договор через 45 лет после капитуляции

 

Пожалуй, самый показательный пример из этого материала. Вторая мировая война в Европе закончилась 8 мая 1945 года капитуляцией нацистской Германии. 9 мая уже в Москве объявили о завершении войны, которая в советской и российской историографии называется Великой Отечественной. Но полноценный мирный договор, формально завершивший войну и восстановивший полный суверенитет Германии, был подписан лишь 12 сентября 1990 года — спустя 45 лет!

Все это время Германия находилась в довольно странном юридическом статусе. Государство было разделено и фактически лишено полноценного суверенитета. Официального мирного договора, как мы уже знаем, тоже не было. И ничего: за это время Западная Германия стала одной из самых мощных экономик мира, построила устойчивую демократию, впоследствии вошла в НАТО и ЕС и т. д. А мирный договор появился только тогда, когда уже пала Берлинская стена. 

Это ещё один, особенно красноречивый для Путина и россиян пример того, что формальное завершение войны может затянуться на сколько угодно долго. Главное — чтобы не было боевых действий и не гибли люди.

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Турция и Кипр: остров, разделенный перемирием на полвека

 

В 1974 году на Кипре произошел военный переворот, поддержанный греческой хунтой «чёрных полковников». В ответ Турция ввела войска на север острова. Уже 18 августа того же года стороны объявили о прекращении огня, которое закрепило разделение Кипра. 

С тех пор прошло более 50 лет. Ни одного мирного договора между международно признанной Республикой Кипр и Турецкой Республикой Северного Кипра — которую признает только Турция — до сих пор не существует.

Между двумя частями острова пролегает так называемая «зеленая линия»: буферная зона ООН, которая не сдвинулась с места за все эти 52 года. Север и Юг живут отдельными жизнями. На Юге — процветающая экономика, членство в ЕС, знаменитые курорты и т. д. На Севере — зависимость от Турции и международная изоляция, но в то же время такая же тихая и мирная жизнь. А вот мирного договора до сих пор нет — как, впрочем, и войны. Перемирия оказалось достаточно, чтобы остров жил в покое уже более полувека.

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Сербия и Косово: война закончилась, мира нет 

 

В 1999 году после нескольких месяцев бомбардировок НАТО Югославия согласилась вывести войска из Косово. 9 июня 1999 года стороны подписали Кумановское соглашение между НАТО и Югославией. Это был документ сугубо военно-технического характера: он фиксировал вывод сербских сил с территории края, создание буферных зон, развертывание международных миротворцев и т. д. Ни одного политического мирного договора, который бы определял статус Косово, до сих пор нет. 

Спустя 9 лет, в 2008 году, Приштина провозгласила независимость от Белграда, которую признали 110 стран мира (Украина, кстати, в этот список не вошла). При этом активных боевых действий между Сербией и Косово нет уже более двух десятилетий. Война закончилась чисто техническим военным соглашением. Мирный договор заменили резолюция Совета Безопасности ООН и присутствие миротворцев. И хотя политическое урегулирование до сих пор не достигнуто, люди там живут без войны, а это главное.

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Украина и Россия: донбасский конфликт, который уже затухал 
 

После подписания вторых Минских соглашений в начале 2015 года активная фаза войны на Донбассе завершилась. Линия фронта зафиксировалась и с тех пор в целом не менялась. Конфликт постепенно затухал. Да, регулярно происходили вооружённые провокации, обострения и взаимные обстрелы. Однако крупной войны удавалось избежать.

В июле 2020 года вступили в силу дополнительные меры контроля за перемирием, в результате чего август 2020-го стал самым спокойным периодом за все шесть лет конфликта на тот момент. Количество обстрелов и жертв снизилось до минимума. Люди жили, работали, пересекали линию разграничения, получали пенсии, гуманитарную помощь и т. д. Из Киева и Харькова ходили автобусы в Донецк и Луганск — и наоборот. 

Да, полноценного мирного договора, конечно же, не было. Политическая часть Минских соглашений так и осталась невыполненной. Но война как процесс ежедневного взаимного уничтожения фактически прекратилась, количество погибших мирных жителей с каждым годом снижалось, и это продолжалось годами — вплоть до тех пор, пока Путин не отдал приказ о начале полномасштабного вторжения. 

Важный нюанс: фактическое перемирие на Донбассе, к сожалению, не спасло от большой войны. Но оно подарило миллионам людей по обе стороны линии соприкосновения годы жизни в относительной тишине. И если бы политическая воля Кремля не была нацелена на войну, этот конфликт рано или поздно полностью бы затих. Однако история не знает условного наклонения. 

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Подводя итог, вышеприведённый список подобных инцидентов далеко не полный. Аналогичных примеров в мире ещё очень много: Молдова и Приднестровье, Грузия с Абхазией и Южной Осетией, Израиль и Сирия с Ливаном и Палестиной, Индия и Пакистан (конфликт вокруг Кашмира), Марокко и Западная Сахара, Сомали и Сомалиленд… Если описывать каждый случай, когда война завершилась без полноценного мирного договора, можно написать ещё как минимум одну такую же большую статью. 

Ключевой момент здесь в другом: конец войны и мирный договор — это не одно и то же. Дихотомия между ними абсолютно искусственная, пропагандистская и ложная. Первое не обязательно должно предшествовать второму, этому противоречат буквально десятки мировых примеров, в том числе и случаи СССР и современной России. Иногда договоры подписывались спустя десятилетия, а иногда их не подписывают до сих пор. Но тем временем люди в этих странах живут, а не гибнут в бесконечной войне, и это самое главное. 

Поэтому требование Кремля — «сначала мирный договор, потом перемирие» — на первый взгляд выглядит даже правильно и вполне конструктивно. Но на практике это ничто иное, как формальный инструмент для затягивания войны. Ведь мирный договор можно обсуждать бесконечно и так и не прийти к соглашению, тогда как прекращение огня — это конкретный, проверенный временем и историей шаг, который можно сделать хоть завтра, хоть прямо сейчас, в эту самую минуту. Причина не делать этого только одна: нежелание Владимира Путина. 

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Никита Трачук