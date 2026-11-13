Владимир Путин и его кремлевское окружение годами настойчиво повторяют один и тот же тезис: Россия якобы не против мира. Но ей нужен не просто режим тишины или прекращение огня, а полноценный, юридически обязывающий, всеобъемлющий мирный договор.

Это звучит логично, солидно и на первый взгляд даже конструктивно. Разве плохо, когда после такой страшной и долгой войны стороны подпишут именно официальный, масштабный мирный договор? Вроде бы это даже хорошо, и именно таким документом должна завершаться война?

На самом деле — и да, и нет. Путин обожает юридическое езуитство, казуистику и крючкотворство. Сама дихотомия «перемирие» и «мирный договор» глубоко ошибочна и искусственна. Проблема в том, что мирный договор можно обсуждать десятилетиями — и в итоге так и не подписать. А бесконечная война тем временем будет продолжаться. Именно поэтому требование «сначала договор, потом прекращение огня» является всего лишь эвфемизмом для бессрочного, бесконечного продолжения кровопролития.

История же свидетельствует об обратном: во многих случаях крупные войны заканчивались задолго до того, как стороны смогли поставить подписи под формальным мирным договором. Иногда эти подписи появлялись спустя десятилетия, а иногда их нет до сих пор. Но жизнь в таких странах тем временем продолжается. Люди рождаются, учатся, влюбляются, строят планы — несмотря на то, что юридически их страна до сих пор «находится в состоянии войны».

Издание UA.News подготовило семь примеров, о которых стоит помнить, когда мы услышим очередное заявление о необходимости «сначала подписать мирный договор». Подробнее — в нашем материале.

Две Кореи: 73 года перемирия без мирного договора

Корейская война длилась с 1950 по 1953 год и унесла жизни от 3 до 5 миллионов человек. 27 июля 1953 года стороны подписали Соглашение о перемирии. Это был документ, который должен был остановить боевые действия и создать демилитаризованную зону. Уже после этого Сеул и Пхеньян должны были приступить к обсуждению полноценного мирного договора.

Однако они так и не перешли к этому. Ни одного мирного договора так и не было подписано — ни тогда, ни в течение последующих 73 лет.

Справедливости ради стоит признать, что в 1954 году в Женеве состоялись мирные переговоры, но они ни к чему не привели. С тех пор попытки формально завершить войну предпринимались неоднократно. Но каждый раз стороны упирались в тупик: присутствие американских войск на Юге, ядерная программа Севера, взаимное недоверие, принципиальные различия и несовместимость режимов и т. д.

Поэтому de jure две Кореи до сих пор находятся в состоянии войны. Но de facto войны там нет уже более 70 лет. Люди живут, экономики работают, границы — пусть и закрытые друг для друга — существуют и остаются нерушимыми. Перемирие оказалось достаточно прочным, чтобы заменить мирный договор на десятилетия, оставив его следующим поколениям.



Россия и Япония: Вторая мировая закончилась, а мирного договора нет



Советский Союз объявил войну Японии 9 августа 1945 года — уже после того, как американцы разрушили Хиросиму и Нагасаки ядерными бомбами. Впоследствии советские войска оккупировали Курильские острова и южный Сахалин, а уже 2 сентября Токио подписал капитуляцию.

С тех пор прошло более 80 лет. Однако мирного договора между Россией и Японией до сих пор не существует. Причина одна: территориальный спор вокруг тех самых четырёх островов, которые Япония называет «Северными территориями», а Россия — Южными Курилами. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая формально прекратила состояние войны и восстановила дипломатические отношения между Москвой и Токио. Но полноценного мирного договора не было и нет до сих пор.



Китай и Тайвань: нет даже документа о прекращении огня

Война между китайскими коммунистами (КПК) и националистами (Гоминьдан) длилась с 1927 по 1950 год. Она унесла жизни от 8 до 13 миллионов человек. В конце концов, когда стало очевидно, что войска Мао вот-вот возьмут Пекин, остатки Гоминьдана во главе с Чан Кайши эвакуировались на остров Тайвань, провозгласив там Китайскую республику. С тех пор в мире по сути существуют два Китая: Китайская Народная Республика (коммунисты) со столицей в Пекине и Китайская Республика Тайвань со столицей в Тайбэе.

Война закончилась 76 лет назад, однако между сторонами до сих пор нет мирного договора. Обе страны юридически находятся в состоянии незавершённой гражданской войны и имеют непримиримые взгляды на статус острова. Более того: между Пекином и Тайбэем не было даже договоренности о прекращении огня или режиме тишины! Война просто прекратилась сама собой по ряду причин, от географии до общей истощённости сторон.

Главное препятствие заключается в споре о суверенитете. Коммунистическое правительство в Пекине считает Тайвань своей неотъемлемой провинцией, которая просто временно откололась и захвачена сепаратистами, а потому подписание классического мирного договора означало бы для КНР признание острова отдельным независимым государством. В то же время власти в Тайбэе заявляют, что «авторитарный однопартийный коммунистический путь» неприемлем для Тайваня, который остается вполне демократическим государством, хотя и с азиатской спецификой.

Таким образом, вот уже почти 80 лет сохраняется статус-кво: когда нет ни мирного договора, ни даже формального прекращения огня. Но есть мир де-факто, и это главное.

Германия и СССР: мирный договор через 45 лет после капитуляции

Пожалуй, самый показательный пример из этого материала. Вторая мировая война в Европе закончилась 8 мая 1945 года капитуляцией нацистской Германии. 9 мая уже в Москве объявили о завершении войны, которая в советской и российской историографии называется Великой Отечественной. Но полноценный мирный договор, формально завершивший войну и восстановивший полный суверенитет Германии, был подписан лишь 12 сентября 1990 года — спустя 45 лет!

Все это время Германия находилась в довольно странном юридическом статусе. Государство было разделено и фактически лишено полноценного суверенитета. Официального мирного договора, как мы уже знаем, тоже не было. И ничего: за это время Западная Германия стала одной из самых мощных экономик мира, построила устойчивую демократию, впоследствии вошла в НАТО и ЕС и т. д. А мирный договор появился только тогда, когда уже пала Берлинская стена.

Это ещё один, особенно красноречивый для Путина и россиян пример того, что формальное завершение войны может затянуться на сколько угодно долго. Главное — чтобы не было боевых действий и не гибли люди.

Турция и Кипр: остров, разделенный перемирием на полвека

В 1974 году на Кипре произошел военный переворот, поддержанный греческой хунтой «чёрных полковников». В ответ Турция ввела войска на север острова. Уже 18 августа того же года стороны объявили о прекращении огня, которое закрепило разделение Кипра.

С тех пор прошло более 50 лет. Ни одного мирного договора между международно признанной Республикой Кипр и Турецкой Республикой Северного Кипра — которую признает только Турция — до сих пор не существует.

Между двумя частями острова пролегает так называемая «зеленая линия»: буферная зона ООН, которая не сдвинулась с места за все эти 52 года. Север и Юг живут отдельными жизнями. На Юге — процветающая экономика, членство в ЕС, знаменитые курорты и т. д. На Севере — зависимость от Турции и международная изоляция, но в то же время такая же тихая и мирная жизнь. А вот мирного договора до сих пор нет — как, впрочем, и войны. Перемирия оказалось достаточно, чтобы остров жил в покое уже более полувека.



Сербия и Косово: война закончилась, мира нет

В 1999 году после нескольких месяцев бомбардировок НАТО Югославия согласилась вывести войска из Косово. 9 июня 1999 года стороны подписали Кумановское соглашение между НАТО и Югославией. Это был документ сугубо военно-технического характера: он фиксировал вывод сербских сил с территории края, создание буферных зон, развертывание международных миротворцев и т. д. Ни одного политического мирного договора, который бы определял статус Косово, до сих пор нет.

Спустя 9 лет, в 2008 году, Приштина провозгласила независимость от Белграда, которую признали 110 стран мира (Украина, кстати, в этот список не вошла). При этом активных боевых действий между Сербией и Косово нет уже более двух десятилетий. Война закончилась чисто техническим военным соглашением. Мирный договор заменили резолюция Совета Безопасности ООН и присутствие миротворцев. И хотя политическое урегулирование до сих пор не достигнуто, люди там живут без войны, а это главное.



Украина и Россия: донбасский конфликт, который уже затухал



После подписания вторых Минских соглашений в начале 2015 года активная фаза войны на Донбассе завершилась. Линия фронта зафиксировалась и с тех пор в целом не менялась. Конфликт постепенно затухал. Да, регулярно происходили вооружённые провокации, обострения и взаимные обстрелы. Однако крупной войны удавалось избежать.

В июле 2020 года вступили в силу дополнительные меры контроля за перемирием, в результате чего август 2020-го стал самым спокойным периодом за все шесть лет конфликта на тот момент. Количество обстрелов и жертв снизилось до минимума. Люди жили, работали, пересекали линию разграничения, получали пенсии, гуманитарную помощь и т. д. Из Киева и Харькова ходили автобусы в Донецк и Луганск — и наоборот.

Да, полноценного мирного договора, конечно же, не было. Политическая часть Минских соглашений так и осталась невыполненной. Но война как процесс ежедневного взаимного уничтожения фактически прекратилась, количество погибших мирных жителей с каждым годом снижалось, и это продолжалось годами — вплоть до тех пор, пока Путин не отдал приказ о начале полномасштабного вторжения.

Важный нюанс: фактическое перемирие на Донбассе, к сожалению, не спасло от большой войны. Но оно подарило миллионам людей по обе стороны линии соприкосновения годы жизни в относительной тишине. И если бы политическая воля Кремля не была нацелена на войну, этот конфликт рано или поздно полностью бы затих. Однако история не знает условного наклонения.



Подводя итог, вышеприведённый список подобных инцидентов далеко не полный. Аналогичных примеров в мире ещё очень много: Молдова и Приднестровье, Грузия с Абхазией и Южной Осетией, Израиль и Сирия с Ливаном и Палестиной, Индия и Пакистан (конфликт вокруг Кашмира), Марокко и Западная Сахара, Сомали и Сомалиленд… Если описывать каждый случай, когда война завершилась без полноценного мирного договора, можно написать ещё как минимум одну такую же большую статью.

Ключевой момент здесь в другом: конец войны и мирный договор — это не одно и то же. Дихотомия между ними абсолютно искусственная, пропагандистская и ложная. Первое не обязательно должно предшествовать второму, этому противоречат буквально десятки мировых примеров, в том числе и случаи СССР и современной России. Иногда договоры подписывались спустя десятилетия, а иногда их не подписывают до сих пор. Но тем временем люди в этих странах живут, а не гибнут в бесконечной войне, и это самое главное.

Поэтому требование Кремля — «сначала мирный договор, потом перемирие» — на первый взгляд выглядит даже правильно и вполне конструктивно. Но на практике это ничто иное, как формальный инструмент для затягивания войны. Ведь мирный договор можно обсуждать бесконечно и так и не прийти к соглашению, тогда как прекращение огня — это конкретный, проверенный временем и историей шаг, который можно сделать хоть завтра, хоть прямо сейчас, в эту самую минуту. Причина не делать этого только одна: нежелание Владимира Путина.

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