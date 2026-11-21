Бывшие сотрудники Nvidia обвиняли генерального директора компании Дженсена Хуанга в запугивании подчиненных, угрозах физической расправой и нецензурных высказываниях. Эти утверждения фигурировали в судебных исках о незаконном увольнении, поданных в 2004 и 2006 годах.

Старые показания вновь привлекли внимание на фоне нынешних скандалов вокруг Хуанга, в частности сообщений о его личных связях с женщиной, которую правительство США подозревает в шпионаже в пользу Китая.

Одним из истцов был Стивен Петтигрю — первый штатный юрист Nvidia, присоединившийся к компании в 1999 году после её выхода на биржу.

В иске о дискриминации по возрасту и незаконном увольнении Петтигрю утверждал, что регулярно становился свидетелем оскорблений и запугивания сотрудников со стороны Хуанга. В июне 2006 года его уволили после того, как он выразил недовольство поведением руководителя.

«Он кричал на них, угрожал нанести тяжкие телесные повреждения и отпускал непристойные комментарии, сопровождая их вульгарными жестами», — говорится в иске.

Петтигрю требовал компенсацию в размере более 2,6 млн долларов. Nvidia отрицала обвинения и настаивала, что причиной увольнения были неудовлетворительные результаты его работы. Компания предлагала урегулировать конфликт за 175 тысяч долларов.

В декабре 2009 года стороны заключили конфиденциальное соглашение.

В материалах дела также упоминался эпизод с участием неназванного топ-менеджера Nvidia, который якобы угрожал сотруднику оторвать руку и избить его ею. Кроме того, он использовал вульгарную оскорбительную фразу, связанную с бизнес-планом сотрудника.

Еще одно обвинение выдвинул Майкл Уинстон, который в сентябре 2004 года стал старшим вице-президентом Nvidia по управлению персоналом. Однако на этой должности он проработал всего четыре недели.

В 2005 году Уинстон подал жалобу, заявив, что его уволили после того, как он выступил против жестокого обращения Хуанга с сотрудниками. В частности, он указывал на действия, которые считал домогательствами на рабочем месте.

Как ранее сообщала The New York Times, Nvidia заключила с Уинстоном конфиденциальное мировое соглашение на сумму более 1 млн долларов.

Впоследствии Уинстон стал известен как корпоративный разоблачитель. Присяжные присудили ему 3,8 млн долларов компенсации по делу против Countrywide Financial Corp. за критику кредитной политики компании. Однако федеральный апелляционный суд отменил это решение.

Оба бывших сотрудника Nvidia — Петтигрю и Уинстон — уже скончались.

Об этом сообщает Bloomberg.

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