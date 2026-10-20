Бывшая пресс-секретарь Трампа случайно обнародовала его секретный план — Newsweek

Бывшая пресс-секретарь президента США Кэти Закария оказалась в центре скандала из-за опубликованной фотографии из Овального кабинета, на которой запечатлены документы на столе главы государства. Среди них — нашумевший план реконструкции поля для гольфа, существование которого Трамп отрицал.

Внимание общественности привлекла карта на стопке папок. По данным местной организации «Save East Po», на ней изображен парк Ист-Потомак, в отношении реконструкции гольф-поля в котором администрация президента сейчас ведет судебные разбирательства. Наличие таких материалов на столе может создать юридические и публичные сложности для Белого дома.

В ответ на публикацию, освещающую эту ситуацию в СМИ, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг раскритиковал издание Newsweek, заявив, что реакция на снимок является примером искажённого восприятия реальности со стороны журналистов.

Источник: Newsweek.

Кэти Закария, сменившая Кэролайн Ливитт на посту пресс-секретаря президента США Дональда Трампа, провела свой первый брифинг в Белом доме. Встреча длилась всего 14 минут и запомнилась конфузом, связанным с её мужем и американским президентом.

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