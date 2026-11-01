Бывшая спортивная репортёрка Мишель Тафоя баллотируется в Сенат США от штата Миннесота. Об этом сообщает Der Spiegel. Издание называет её кандидаткой, на которую возлагают надежды республиканцы.

Бывшая спортивная журналистка

Тафоя десятилетиями работала спортивной репортёркой. В частности, ранее она освещала американский футбол, отмечает Der Spiegel.

Теперь она участвует в выборах в Сенат от Миннесоты. Издание пишет, что Тафоя в своей политической коммуникации избегает слова «республиканка».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Значение выборов

В то же время Республиканская партия почти не упоминает Тафою, а сама кандидатка держится на расстоянии от Дональда Трампа, сообщает Der Spiegel.

По оценке издания, её победа может существенно осложнить положение демократов в Сенате. Выборы проходят в рамках промежуточных выборов в США в 2026 году.

Читай нас в