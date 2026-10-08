В США прокуроры предъявили бывшему лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес обвинения в сговоре с целью применения пыток. По данным BBC News, новые обвинения касаются предполагаемых пыток граждан США, которых удерживали в Венесуэле во время пребывания Мадуро у власти.

Новые обвинения

Обнародованные в четверг обвинения дополняют ранее предъявленные Мадуро и Флорес обвинения в наркоторговле и преступлениях, связанных с оружием. Супруги отрицали предыдущие обвинения.

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Мадуро 63 года, Флорес — 69. Они находятся под стражей с января в центре содержания под стражей в Бруклине. По информации BBC News, американские силы захватили их во время предрассветного рейда на их комплекс в столице Венесуэлы Каракасе, после чего их доставили в США.

Начало судебного разбирательства

Правозащитные группы в Венесуэле и бывшие заключённые давно заявляли о том, что они называли систематическими пытками в венесуэльских тюрьмах. Судебное разбирательство по делу Мадуро и Флорес должно начаться в июне 2027 года.

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