Колумбия вышла из Гаагской группы на фоне сближения с Израилем

Колумбия объявила о выходе из Гаагской группы — международного объединения, координирующего дипломатические и юридические меры в связи с действиями Израиля. Министр иностранных дел страны Омар Була Эскобар заявил, что Богота отвергает подход, направленный на изоляцию Израиля. Это решение стало очередным шагом в изменении внешней политики Колумбии и восстановлении отношений с Тель-Авивом.

О выходе Колумбии из Гаагской группы правительство страны сообщило 15 октября. Богота покидает объединение не только как государство-участник, но и как одна из стран, совместно руководивших его работой. Министр иностранных дел Колумбии Омар Була Эскобар объяснил это решение отношением правительства к целям группы. По его словам, объединение было создано для изоляции Израиля и действий против него. «Колумбия официально запросила выход из Гаагской группы, созданной для изоляции Израиля и нападок на него. Мы отвергаем такой подход», — заявил Була Эскобар.

Эта формулировка отражает позицию нынешнего колумбийского правительства. В то же время сама Гаагская группа описывает свою цель иначе: её участники заявляют о намерении координировать юридические и дипломатические шаги в ответ на нарушения международного права, связанные с войной в Газе. Среди направлений её работы — поддержка международных правовых механизмов и исполнение решений международных судов. О выходе Колумбии сообщило Министерство иностранных дел страны.

Что известно о Гаагской группе

Гаагская группа была создана 31 января 2025 года. Изначально в нее вошли восемь государств: Боливия, Колумбия, Куба, Гондурас, Малайзия, Намибия, Сенегал и Южно-Африканская Республика. Объединение возникло на фоне международной реакции на войну в секторе Газа и обвинений в адрес Израиля в нарушении международного права. Его участники договорились координировать дипломатические и юридические меры, в частности в отношении исполнения решений международных судебных органов.

Гаагская группа также связана с более широкими международными усилиями по привлечению к ответственности за возможные военные преступления и другие нарушения международного права. В частности, Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта в связи с подозрениями в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Израиль отвергает обвинения.

Выход Колумбии стал ещё одним изменением в составе объединения. По данным колумбийского МИД, до этого из группы уже вышли Боливия и Гондурас. В то же время другие государства-основатели продолжают оставаться её участниками.

Колумбия меняет отношения с Израилем

Выход из Гаагской группы произошел на фоне заметного сближения Колумбии и Израиля. После прихода к власти президента Абелардо де ла Эсприели Богота начала восстанавливать сотрудничество с израильским правительством. Это резко отличается от политики предыдущего президента Густаво Петро, при котором страны разорвали дипломатические отношения в мае 2024 года из-за войны в Газе.

В августе 2026 года Колумбия и Израиль официально восстановили дипломатические отношения. После этого правительства начали работать над восстановлением контактов и сотрудничества в различных сферах. Среди них — торговля, безопасность и обмен опытом.

Еще одним шагом стало открытие колумбийского посольства в Иерусалиме 14 октября. В церемонии приняли участие министр иностранных дел Колумбии Омар Була Эскобар и его израильский коллега Гидеон Саар. Решение перенести посольство в Иерусалим стало частью нового курса Боготы в отношении Израиля.

Статус Иерусалима остается одним из самых спорных вопросов израильско-палестинского конфликта. Израиль считает город своей столицей, тогда как палестинцы стремятся, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей будущего палестинского государства. Именно поэтому размещение иностранных посольств в городе имеет не только дипломатическое, но и политическое значение. Об открытии посольства сообщили Associated Press и Al Jazeera.

Богота также отказалась от участия в деле против Израиля

Еще до объявления о выходе из Гаагской группы Колумбия сделала шаг в юридическом направлении. В сентябре 2026 года страна отозвала заявление об участии в деле, которое Южно-Африканская Республика возбудила против Израиля в Международном Суде ООН. Дело касается обвинений в нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него во время войны в секторе Газа. ЮАР обратилась в суд в декабре 2023 года. Израиль отрицает обвинения в геноциде.

Колумбия ранее подала заявление о вмешательстве в дело, чтобы изложить свою позицию относительно толкования Конвенции. Однако в сентябре 2026 года страна сообщила суду, что отзывает это заявление. Соответствующее сообщение обнародовал сам Международный суд ООН. Выход из Гаагской группы и отказ от участия в судебном процессе являются отдельными решениями, но оба отражают изменение подхода колумбийских властей к отношениям с Израилем. Вместе с восстановлением дипломатических отношений и открытием посольства они свидетельствуют о заметном развороте во внешней политике страны.

Что означает это решение

Выход Колумбии ослабляет состав Гаагской группы, которая была создана для координации международных действий в отношении Израиля. Для Боготы это одновременно является частью более широкого пересмотра внешней политики после смены власти. В настоящее время колумбийское правительство заявляет о готовности развивать отношения с Израилем и делать ставку на дипломатическое сотрудничество. В то же время выход из группы сам по себе не означает, что Колумбия отказывается от международного права или всех механизмов международной ответственности. В заявлении МИД страны подчеркнуто, что Богота продолжает поддерживать многостороннюю дипломатию, мирное урегулирование споров и международную безопасность.

Таким образом, решение о выходе из Гаагской группы стало частью более широкого поворота в политике Колумбии в отношении Израиля. К нему также относятся восстановление дипломатических отношений, открытие посольства в Иерусалиме и отзыв заявления об участии в деле в Международном Суде ООН. Подробнее об отзыве заявления Колумбии сообщил Международный суд ООН.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприелья заявил, что в ходе бомбардировки в сельской местности муниципалитета Эль-Тамбо, в департаменте Каука на юго-западе страны, погибли 10 членов группировки ELN. Операция состоялась до рассвета 22 октября, а о её результатах власти сообщили 25 октября.

Правительство Колумбии объявило о пакете мер объемом 2,7 трлн колумбийских песо, или около 855 млн долларов, для снижения риска отключений электроэнергии в период Эль-Ниньо. План предусматривает финансирование энергокомпаний, увеличение импорта газа, изменения в работе плотины Итуанго и стимулы для потребителей, которые будут экономить электроэнергию, сообщает The Rio Times.

Читай нас в