Комиссия Генеральной Ассамблеи ООН признала вербовку иностранцев в армию РФ торговлей людьми

Независимая международная комиссия Генеральной Ассамблеи ООН по расследованию преступлений, совершенных во время войны в Украине, в своём докладе обвинила российские силы в преступлениях против человечности в связи с систематическими ударами по энергетическим объектам, а также классифицировала вербовку иностранных граждан в ряды армии РФ как торговлю людьми.

По данным международных дипломатов и правозащитников, российские власти в сговоре с агентствами в различных регионах мира использовали обман, давление и тяжелое материальное положение людей для привлечения иностранцев из десятков стран к боевым действиям.

Авторы документа установили, что вербовщики изымали у иностранцев документы, заставляли подписывать контракты на русском языке и, обещая трудоустройство в гражданской сфере, отправляли их непосредственно на передовые позиции. Члены комиссии подчеркнули, что подобные манипуляции и принуждение подпадают под международно-правовое определение торговли людьми и представляют собой грубое нарушение прав человека.

Источник: Отчет Независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений в Украине.

Также Независимая международная комиссия ООН пришла к выводу, что систематические российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины являются военными преступлениями и преступлениями против человечности.

Министерство иностранных дел Украины приветствовало представление доклада Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине. Документ был представлен в Третьем комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В МИД подчеркнули, что выводы доклада имеют особое значение в преддверии новой зимы.

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