Комиссия ООН назвала российские удары по энергетике Украины военными преступлениями

Комиссия ООН признала атаки России на энергетические объекты Украины военными преступлениями. Согласно приведенным данным, комиссия также возложила непосредственную ответственность за эти удары на высшее руководство РФ, в частности на Владимира Путина.

Отмечается, что атаки России были преднамеренными и соответствовали государственной политике Кремля, направленной на лишение гражданского населения необходимых энергетических ресурсов и причинение страданий.

Комиссия исследовала последствия атак с осени 2022 года, уделив особое внимание зиме 2025–2026 годов.

Прошлой зимой, когда температура опускалась до -21 градуса, миллионы людей надолго оставались без отопления, электричества, воды и газа. Особенно пострадали пожилые люди и люди с ограниченной мобильностью.

По данным комиссии, органы здравоохранения Украины фиксировали случаи смерти из-за низкой температуры в домах и даже больницах после атак РФ. Прошлой зимой в больницы поступали пациенты с обморожениями и переохлаждением. Они получали эти травмы дома из-за отсутствия отопления.

Российские военные, отдавшие приказы об этих ударах, знали, что объекты теплоснабжения являются жизненно необходимыми для гражданского населения, особенно зимой, говорится в отчете.

Наиболее ответственными за удары по гражданской инфраструктуре Украины комиссия назвала:

главу Кремля Владимира Путина,

экс-министра обороны Сергея Шойгу,

его преемника Андрея Белоусова,

начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Кроме того, в преддверии зимы Россия намерена продолжать атаки. В докладе упоминается заявление российского Минобороны от августа, в котором Украине угрожают новыми ударами по энергетической инфраструктуре.

Министерство иностранных дел отреагировало на заключение Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.

«Россия сознательно превратила холод и темноту в оружие против мирных жителей Украины. Цель этой политики — лишить их жизненно необходимого энергоснабжения и причинить им страдания», — подчеркивают в МИД.

Там добавили, что в преддверии новой зимы эти выводы особенно важны. Они напоминают международному сообществу, что Россия продолжает целенаправленно разрушать украинскую энергетическую инфраструктуру.

«Нельзя допустить, чтобы жизнь миллионов людей вновь оказалась под угрозой из-за холода и темноты», — отметили в МИД.

В ведомстве призвали привлечь Россию к ответственности за международные преступления, совершенные во время полномасштабной войны, и усилить поддержку Украины.

Источник: ООН

Напомним, Конотоп уже четвертые сутки находится без света после российских ударов.

До этого российский дрон повредил энергообъект на Буковине, часть Черновцов осталась без света.

Также Минэнерго сообщило о новых отключениях электроэнергии в шести областях.

Утром 25 октября часть Киева осталась без электроэнергии из-за аварии в сети. Отключение затронуло Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы столицы.

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