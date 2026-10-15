Национальная комиссия по правам человека Мексики (CNDH) расследует возможные нарушения прав человека во время протеста против загрязнения воды в Гвадалахаре. Об этом со ссылкой на заявление президента Мексики Клаудии Шейнбаум сообщает Mexico News Daily. Комиссия проверяет применение полицией водомётов и газа, а также задержание молодых людей, которых, по словам Шейнбаум, в основном избивали.

Во время воскресной акции полиция применила водомёты и слезоточивый газ. По данным издания, были задержаны 39 человек; также есть утверждения, что полиция могла пытать некоторых из задержанных. CNDH заявила, что намерена обеспечить оперативное и беспристрастное расследование предполагаемых репрессивных действий сотрудников органов безопасности штата Халиско.

Заявление президента

Накануне Шейнбаум заявила, что мексиканские власти не могут допустить существования полицейских сил, которые прибегают к репрессиям и пыткам. Она также подчеркнула необходимость искоренить пытки молодых людей в стране и поставила под сомнение допустимость таких действий полиции в 2026 году.

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Другие темы пресс-конференции

На утренней пресс-конференции Шейнбаум также прокомментировала освобождение властями штата Морелос Хосе Давида Вергары, которого называют одним из лидеров преступной группировки Pueblos Unidos. Его освободили через несколько часов после задержания, чтобы добиться освобождения трёх похищенных полицейских. Министр безопасности Омар Гарсия Харфуч объяснил это решение стремлением спасти жизни.

Кроме того, министр туризма Хосефина Родригес подтвердила предложение повысить в 2027 году сбор за въезд для иностранцев-нерезидентов на 175 песо — с 983 до 1158 песо. Законопроект ещё должен одобрить Конгресс. Предлагаемое повышение на 17,8% вдвое меньше первоначально предложенного; 57% поступлений планируют направить Министерству национальной обороны, 15% — Национальному миграционному институту, а 28% — в федеральную казну.

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