Комиссия по правам человека Шри-Ланки заявила, что милитаризация северной и восточной провинций страны с тамильским большинством сохраняется спустя 17 лет после окончания гражданской войны. Как сообщает The Hindu, в своем отчете комиссия указала на сохраняющуюся практику присвоения земель, ограничения доступа местных жителей к традиционным источникам средств к существованию и запугивание населения со стороны военных.

В документе «Ситуация с правами человека в Северной и Восточной провинциях Шри-Ланки» отмечается, что военное присутствие продолжает влиять на управление и землепользование в регионе. Комиссия призвала власти ускорить возвращение земель, занятых военными, а также полностью восстановить имущественные права и возможности людей зарабатывать на жизнь.

Земли и гражданское управление

Комиссия рекомендовала правительству не ссылаться на национальную безопасность как на универсальное обоснование изъятия земель. Особенно это касается случаев, когда такие действия непропорционально затрагивают меньшинства или способствуют религиозным посягательствам.

Она также призвала принять конкретные меры для прекращения участия военных в гражданских секторах экономики, в частности в сельском хозяйстве и образовании. В отчете говорится, что военные вовлечены в хозяйственную деятельность преимущественно через Департамент гражданской безопасности, а также участвуют в администрировании работы воспитателей в дошкольных учреждениях.

Среди других послевоенных вопросов документ поднимает темы насильственных исчезновений, массовых захоронений, увековечения памяти, государственного наблюдения и запугивания, земельных споров, переселения мусульман севера, изгнанных «Тиграми освобождения Тамил-Илама» в 1990 году, свободы вероисповедания, проектов развития и средств к существованию.

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Возвращение земель

В августе 2026 года президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке, который также возглавляет Министерство обороны, поручил силовым структурам ускорить высвобождение и возвращение земель, занятых во время войны и больше не нужных для безопасности. В то же время тамилоязычные жители севера и востока выражают обеспокоенность медленным выполнением этого поручения.

Представитель министерства бригадир Франклин Джозеф заявил изданию, что людям вернули более 90% земель, ранее находившихся под контролем военных. По его словам, часть дел еще рассматривается, поскольку владельцы не установлены или отсутствуют документы, подтверждающие право собственности.

Депутат оппозиционной партии Ilankai Tamil Arasu Kadchi Турайраса Равикаран, представляющий район Муллайтиву, возразил, что несправедливо требовать документы на землю от семей, бежавших во время войны. Он заявил, что значительные площади по-прежнему контролируют военные и другие государственные ведомства, в том числе департаменты археологии и охраны дикой природы.

Комиссия отметила, что у Шри-Ланки нет комплексного плана реформы сектора безопасности, который предусматривал бы сокращение военного присутствия на севере и востоке и восстановление гражданского управления. По ее мнению, участие военных в различных аспектах гражданской жизни, в том числе в экономической деятельности, препятствует послевоенному примирению.

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