Специальный комитет Палаты представителей США по Китаю запросил у Mercedes-Benz информацию о китайских акционерах компании, передаче технологий и компонентах китайского производства в автомобилях для американского рынка. Автопроизводитель должен ответить примерно на два десятка вопросов до 1 декабря, сообщает Motor1.

Письмо от 17 ноября направили председатель комитета, республиканец Джон Муленар, и ведущий демократ панели Ро Ханна. Законодатели также хотят получить документы и провести встречу с генеральным директором Mercedes-Benz North America Джейсоном Гоффом.

Какую информацию запрашивают законодатели

Комитет просит объяснить, может ли Пекин влиять на стратегические решения Mercedes-Benz, а также раскрыть договоренности о передаче технологий и доступе китайской стороны к исследовательским и инженерным работам компании. Отдельно законодателей интересуют китайские компоненты в машинах, произведенных или проданных в США, а также контакты автопроизводителя с представителями китайских властей.

Комитет также попросил Mercedes-Benz сохранить документы и электронную переписку, относящиеся к этому запросу. В письме законодатели заявили, что опасения относительно собственности усиливаются характером акционеров и влиянием, которое они, по оценке комитета, могут оказывать на компанию.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция Mercedes-Benz и возможные ограничения

Mercedes-Benz подтвердила получение письма и заявила о готовности сотрудничать. В компании подчеркнули, что она действует независимо под руководством правления, а ее акционеры не имеют мест в правлении и управленческих полномочий.

Комитет обратил внимание, что государственная Beijing Automotive Group владеет почти 10% акций Mercedes-Benz, а председатель Geely Ли Шуфу имеет еще почти 10% через собственный пакет. На этом фоне Конгресс рассматривает ужесточение ограничений в отношении автопроизводителей с китайской собственностью. Одобренный в июле Комитетом Сената по торговле законопроект предусматривает запрет на продажу автомобилей в США для компаний, доля китайской собственности в которых превышает 15%.

Согласно текущей редакции инициативы, Mercedes-Benz превысила бы этот порог. В то же время сенатор-республиканец Берни Морено заявил, что окончательный законопроект, вероятно, будет содержать исключение для Mercedes-Benz; аналогичная защита также обсуждается для Volvo Cars, контрольный пакет которой принадлежит Geely.

Читай нас в