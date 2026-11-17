Компании президента США Дональда Трампа в 2014–2020 годах получили более 3 млн долларов от подозрительных компаний, среди которых были структуры, связанные с российскими и азербайджанскими схемами отмывания денег. Deutsche Bank сообщал американским властям о ряде сомнительных финансовых операций компаний Трампа.

Материалы изучили журналисты из более чем 50 мировых изданий в рамках совместного расследовательского проекта #InsideDeutscheBank.

В указанный период Deutsche Bank несколько раз направлял американским властям отчеты о подозрительной деятельности (SAR) компаний Дональда Трампа. Такие сообщения финансовые учреждения подают, когда выявляют операции, которые могут вызвать подозрения.

Первый отчет банк подал в августе 2014 года, ещё до того, как Трамп стал президентом США.

Тогда Deutsche Bank обратил внимание на три денежных перевода, которые получила компания Дональда Трампа DT Marks Baku. Средства поступили от клиента эстонского подразделения крупнейшего датского банка Danske Bank. Имя клиента в документе не указано.

Это эстонское подразделение впоследствии оказалось в центре международного скандала из-за подозрений в отмывании денег из России и стран СНГ.

Deutsche Bank, выступавший в качестве корреспондентского банка при проведении платежей, отметил, что «коммерческие операции по этим платежным операциям не осуществляются», а также что невозможно «определить границы» между отправителем и получателем средств.

Еще одну подозрительную транзакцию Deutsche Bank обнаружил в 2015 году, примерно за полтора месяца до объявления Дональдом Трампом о намерении баллотироваться на пост президента США.

На этот раз компания THC Baku Services, связанная с Трампом, получила перевод от британской подставной фирмы Faberlex, у которой был счет в том же эстонском подразделении Danske Bank.

Faberlex была одной из ключевых компаний так называемого «Азербайджанского ландромата» — масштабной сети отмывания денег, деятельность которой стала предметом расследования Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По данным расследования, через Faberlex и счет в эстонском подразделении датского банка, в частности, проходили коррупционные платежи, предназначенные для подкупа представителей европейских политических структур.

В рамках уголовного расследования было установлено, что через Faberlex были подкуплены бывший член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лука Волонте, а также экс-депутат Бундестага и бывший член ПАСЕ Эдуард Линтнер. Оба лоббировали интересы Азербайджана.

В феврале 2018 года Deutsche Bank включил в очередной отчет о подозрительной деятельности информацию об ещё одном переводе между компанией THC Baku Services, связанной с Трампом, и структурой, которую в документах описали как «компанию, связанную с дополнительным ландроматом». Название этой компании в обнародованной утечке установить не удалось.

В январе 2020 года компании DT Marks Baku и THC Baku Services вновь стали предметом отчета Deutsche Bank о подозрительных финансовых операциях.

Среди причин для беспокойства банк указал «операции, включающие лиц и компании, которые влияют на схему отмывания денег». В то же время в документе не уточнялось, о каких именно лицах и компаниях идет речь.

Таким образом, в течение 2014–2020 годов Deutsche Bank неоднократно сообщал американским властям о сомнительных транзакциях компаний Дональда Трампа. Общая сумма подозрительных переводов, о которых говорится в расследовании, превысила 3 млн долларов.

Об этом говорится в документах нью-йоркского офиса Deutsche Bank, которые стали доступны в результате масштабной утечки.

Der Spiegel сообщил об утечке данных Deutsche Bank, охватывающей 15 миллионов электронных писем и документов. По данным издания, утечка позволяет заглянуть во внутреннюю работу банка, который Der Spiegel называет самым важным в стране.

В материале говорится, что в массиве данных фигурируют немецкие политики, российские олигархи, Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн.

Кроме того, семья президента США Дональда Трампа получила не менее 635 млн долларов от мемкойна $TRUMP, свидетельствует финансовая декларация президента, обнародованная в июне. В то же время стоимость токена резко снизилась: накануне третьего криптовалютного ужина Трампа он торговался примерно по 92 цента, тогда как в 2025 году его цена превышала 74 доллара.

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