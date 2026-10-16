Конгресс США требует от Трампа ввести жесткие санкции против России до 18 октября

Конгрессмены призвали президента США Дональда Трампа в полной мере применить санкции против России и Ирана, предусмотренные законом, названным в честь сенатора Линдси Грэма.

Законодатели настаивают на том, чтобы ограничения были введены до 18 октября. По их мнению, это поможет усилить экономическое давление на Кремль и побудить российские власти более серьезно отнестись к мирным переговорам.

Согласно заявлению, документ подписали 22 конгрессмена. В своем обращении они подчеркнули, что США должны оказывать максимальное давление на главу РФ Владимира Путина, используя все предусмотренные законом инструменты, чтобы ограничить ресурсы, которыми Москва финансирует войну против Украины.

Законодатели напомнили, что Трамп подписал закон Грема о санкциях против России и Ирана, и призвали главу Белого дома выполнить его до первого крайнего срока — 18 октября, чтобы заставить Путина серьезно отнестись к мирным переговорам.

Конгрессмены требуют от Трампа:

в полной мере обеспечить соблюдение обязательных санкций в отношении российских чиновников, олигархов, банков, государственных предприятий и иностранных организаций;

ввести вторичные пошлины на крупных покупателей российских энергоносителей;

усилить борьбу с обходом санкций, в том числе со стороны иностранных финансовых учреждений, операторов теневого флота и посредников, содействующих российским энергетическим операциям.

Законодатели призвали Белый дом предоставить Конгрессу четкие разъяснения относительно планируемых санкций и тарифов, возможных отсрочек и критериев оценки эффективности ограничений.

Об этом говорится в совместном обращении конгрессменов, опубликованном на сайте председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Макколла.

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