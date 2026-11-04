В США конгрессмен-демократ Роберт Гарсия заявил, что республиканцам стоит нанять адвокатов после промежуточных выборов. Демократы вернули контроль над Сенатом, а СМИ сообщали, что партия также близка к получению большинства в Палате представителей. Гарсия сейчас является ведущим демократом в Комитете Палаты представителей по надзору и, как ожидается, возглавит его. Об этом сообщает The Guardian.

Полномочия комитета

Комитет Палаты представителей по надзору обладает широкими полномочиями: он может вызывать свидетелей, требовать правительственные документы и выдавать судебные повестки. Заявление Гарсии стало сигналом готовности демократов усилить контроль за администрацией президента США Дональда Трампа, если они получат большинство в Палате представителей.

В течение предыдущих двух лет республиканцы имели большинство в обеих палатах Конгресса, что затрудняло демократам противодействие повестке Трампа. На момент публикации материала демократы, по данным СМИ, побеждали или приближались к победе в ряде конкурентных округов Палаты представителей в Кентукки, Нью-Джерси, Северной Каролине, Пенсильвании и Огайо.

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Планы демократов

Ранее Гарсия заявлял, что в случае победы демократов планирует возглавить расследования роли Илона Маска в Департаменте эффективности правительства, деловых операций семьи Трампа, возможных злоупотреблений со стороны Службы иммиграционного и таможенного контроля США, а также обстоятельств, связанных с делом Джеффри Эпштейна. По его словам, демократы уже в течение нескольких месяцев работали над этими направлениями.

Сенатор-демократ Рон Уайден, который, как ожидается, возглавит финансовый комитет Сената, также намекнул на возможное использование новых полномочий, написав в X слово «Subpoenas». Гарсия ранее отмечал, что Палата представителей может обращаться в суд от своего имени, применять процедуры в связи с неуважением к Конгрессу, в том числе уголовные и гражданские, а также выдавать судебные повестки.

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