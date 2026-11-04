Конгрессмен-республиканец Майк Лоулер признал поражение демократке Кейт Конли на выборах в Палату представителей США в 17-м избирательном округе штата Нью-Йорк. Как сообщает The Hill, во время выступления перед сторонниками во вторник вечером Лоулер заявил, что после подсчета всех голосов в Вестчестере станет очевидно, что он проиграл.

Лоулер сказал, что считает правильным признавать результат уже в день выборов. Он поздравил Конли и пожелал ей успеха как следующему члену Конгресса.

Гонка еще не была объявлена завершенной

Партнер The Hill по подсчету результатов Decision Desk HQ на момент публикации еще не объявил победителя в округе. Признание Лоулером поражения означает, что мандат, который он занимал, может перейти к демократам и укрепить их позиции в Палате представителей.

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Гонка привлекла внимание всей страны, и обе партии направили на нее значительные ресурсы. Республиканцы стремились сохранить свое узкое большинство в нижней палате Конгресса.

Позиции кандидатов

Во время кампании Лоулер подчеркивал готовность сотрудничать с обеими партиями и позиционировал себя как умеренного законодателя. В Конгрессе он был среди четырех республиканцев, поддержавших поддержанную демократами петицию о вынесении на голосование законопроекта о продлении на три года субсидий по программе Affordable Care Act. Также он выступал за отмену ограничения на вычеты государственных и местных налогов.

Конли дистанцировалась от левого крыла Демократической партии и делала акцент на недовольстве избирателей президентом Дональдом Трампом, в частности из-за экономики и войны в Иране. Ее поддержали League of Conservation Voters, Planned Parenthood Action Fund, Defend the Vote и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

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