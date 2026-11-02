В США конгрессмен-демократ Ро Ханна заявил, что Палата представителей и Сенат должны прекратить финансирование любых дальнейших военных действий страны в Иране. Об этом он сказал в эфире Fox News Sunday, сообщает The Hill.

«Я бы прекратил финансирование. Палата представителей и Сенат должны прекратить финансирование любых дальнейших действий в войне с Ираном. Именно так мы остановили войну во Вьетнаме, и нам нужно остановить эту войну в Иране», — сказал Ханна.

Резолюции о военных полномочиях

Ханна вместе с конгрессменом-республиканцем Томасом Мэсси работал над несколькими резолюциями о военных полномочиях в связи с Ираном. Такие резолюции имеют особый парламентский статус в Палате представителей и Сенате и позволяют членам Конгресса вынести вопрос на голосование, обходя руководство республиканцев в Палате представителей.

В то же время попытки Ханны и других демократов добиться проведения нескольких таких голосований успехом не увенчались.

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Заявления во время кампании

В публикации в социальных сетях Ханна призвал избирателей выбрать республиканца Майка Роджерса, если они хотят продолжения войны, или демократа Абдула Эль-Сайеда, если хотят ее завершения. Он также написал, что демократы могут обнулить ассигнования на войну в Иране.

Конгрессмен связал продолжение конфликта с ростом цен на бензин и дизельное топливо и заявил, что избиратели, желающие продолжения войны и более высоких цен на топливо, должны голосовать за республиканцев.

Согласно опросу AP-NORC, около 70% респондентов считают, что законодатели должны уделить приоритетное внимание завершению конфликта в Иране. По данным The Hill, к октябрю конфликт длился восемь месяцев, обошелся в 47 млрд долларов и привел к гибели 21 американского военнослужащего. Оценка не учитывает расходы на поврежденные американские военные базы на Ближнем Востоке.

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