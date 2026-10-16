В Палату представителей Конгресса США внесли законопроект, предусматривающий блокирование так называемого «дизельного соглашения» президента Дональда Трампа с Россией. Документ представил демократ Грегори Миксом при поддержке представителей обеих партий.

Этот законопроект также предлагает запретить инвестиции в российский энергетический сектор.

В пятницу, 16 октября, появилось заявление, в котором говорится, что заместитель председателя комитета Грегори Микс представил двухпартийный законопроект о запрете «коррупционных нефтяных соглашений с РФ».

Целью инициативы, как указано в сообщении, является отмена соглашения о дизельном топливе, которое Трамп заключил с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом говорится на сайте Демократической фракции комитета по иностранным делам.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не был заранее проинформирован о договоренностях США с Россией относительно поставок дизельного топлива и решении об ослаблении санкций.

Украина возобновит удары по нефтеперерабатывающим заводам России, заявил президент Владимир Зеленский. Подробности о сроках и масштабах будущих атак пока не приводятся.

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Украине новыми ударами в ответ на атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам.

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