Конгрессмен Грегори Микс представил законопроект об отмене дизельного соглашения Трампа с Путиным
В Палату представителей Конгресса США внесли законопроект, предусматривающий блокирование так называемого «дизельного соглашения» президента Дональда Трампа с Россией. Документ представил демократ Грегори Миксом при поддержке представителей обеих партий.
Этот законопроект также предлагает запретить инвестиции в российский энергетический сектор.
В пятницу, 16 октября, появилось заявление, в котором говорится, что заместитель председателя комитета Грегори Микс представил двухпартийный законопроект о запрете «коррупционных нефтяных соглашений с РФ».
Целью инициативы, как указано в сообщении, является отмена соглашения о дизельном топливе, которое Трамп заключил с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом говорится на сайте Демократической фракции комитета по иностранным делам.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не был заранее проинформирован о договоренностях США с Россией относительно поставок дизельного топлива и решении об ослаблении санкций.
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