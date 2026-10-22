Конгрессмены США призвали Трампа разрешить Украине использовать Starlink для нанесения ударов по РФ

Группа из 23 членов Палаты представителей Конгресса США обратилась к президенту Дональду Трампу с призывом договориться с Илоном Маском о предоставлении Украине возможности использовать спутниковую систему Starlink для поражения российских ракетных установок на территории РФ. Инициативу поддержали представители обеих ведущих американских партий.

Обращение подписали 16 демократов и семь республиканцев. Законодатели подчеркнули, что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности прекратить войну, поэтому Украина должна иметь возможность уничтожать средства, с помощью которых Россия атакует украинскую территорию.

«Мы пишем, чтобы призвать вас попросить Илона Маска разрешить Украине использовать спутниковую интернет-систему Starlink для обнаружения ракетных установок на территории России. С помощью одного телефонного звонка вы могли бы как спасти жизни, так и дать Владимиру Путину больше стимулов для переговоров», — говорится в обращении.

Для объяснения своей позиции конгрессмены привели сравнение с лучником, подчеркнув необходимость наносить удары по местам запуска российских ракет.

«Если Украина не может надежно перехватывать российские стрелы, она должна иметь возможность стрелять в лучника», — отметили авторы документа.

Среди республиканцев, поддержавших инициативу, — Джо Уилсон, Брайан Фицпатрик, Дон Бейкон, Макс Миллер, Карлос Хименес, Джефф Герд и Энди Харрис.

Конгрессмен Джо Уилсон также публично высказался в поддержку обращения.

«Украина должна иметь возможность защищать себя, свой народ и Запад! Лучший способ добиться этого — лишить Россию возможности осуществлять свои террористические атаки», — заявил он.

Обращение американских законодателей появилось на фоне сообщений об ограничениях в работе спутниковой связи, которую используют украинские военные. В середине октября стало известно о перебоях в работе Starshield — военной системы, созданной на основе технологий Starlink.

По имеющейся информации, ограничения повлияли на работу отдельных украинских беспилотников, в частности при движении на высокой скорости, что затруднило выполнение боевых задач.

По данным The Wall Street Journal, решение о замедлении работы военной версии спутниковой связи принял Илон Маск. В то же время официально ответственного за введение ограничений не установлено, а представители американской администрации отрицали свою причастность.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что условия использования Starlink определяют компания SpaceX и её руководство, а не Белый дом.

Об этом сообщает издание The Hill.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск распорядился снизить скорость работы военной версии Starlink, на которую полагаются украинские силы обороны. По данным СМИ, это решение вызвало беспокойство в Киеве и растерянность в администрации президента США Дональда Трампа.

Европейская комиссия обратилась к американской компании SpaceX с требованием срочно и в полном объеме восстановить скоростную работу спутниковой связи Starlink на территории Украины. Официальный представитель Еврокомиссии по вопросам обороны и космоса Тома Ренье во время брифинга в Брюсселе заявил, что последние сообщения об искусственном замедлении предоставления услуг вызывают глубокую обеспокоенность.

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