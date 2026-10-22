Конгрессмены США призвали Трампа заставить Маска снять ограничения Starlink для Украины

Двухпартийная группа из 23 членов Палаты представителей США направила письмо президенту Дональду Трампу с призывом обратиться к Илону Маску с просьбой предоставить Украине полный доступ к системе Starlink.

Законодатели, среди которых семь республиканцев и 16 демократов, подчеркивают необходимость использования спутниковой связи для обнаружения и поражения ракетных пусковых установок непосредственно на территории РФ.

По словам конгрессменов, возобновление полноценной работы Starlink и его военной версии Starshield спасет жизни мирных жителей, повысит эффективность украинской ПВО и подтолкнет Кремль к реальным переговорам.

Источник: The Hill.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не причастен к ограничению доступа Украины к Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink.

Илон Маск приказал замедлить работу оборонных систем Starshield в Украине. Об этом говорится в сюжете PBS NewsHour, посвященном влиянию предпринимателя на интересы США в сфере безопасности. Материал вышел в формате видеосегмента, также доступного для прослушивания.

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