В Ливии российский конвой государства-агрессора, перевозивший военную технику, изменил курс и повернул назад вблизи Сицилийского пролива. Это произошло в день сообщенного нападения на российский корвет «Меркурий» в Бенгази, сообщает RMF24 со ссылкой на Reuters.

Сообщения об атаке в Бенгази

По данным собеседников Reuters в военных и разведывательных кругах, 22 ноября украинские морские дроны затопили корвет «Меркурий» в порту Бенгази. Представитель одной из европейских армий сообщил агентству, что конвой в сопровождении фрегата развернулся в районе Сицилийского пролива именно в день атаки.

Reuters отмечает, что поражение корвета на расстоянии более 2 тысяч километров от украинского фронта вызвало обеспокоенность в российском военно-морском флоте. Агентство сослалось на военные и разведывательные источники.

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Техника для Африканского корпуса

Конвой вышел из Калининграда 5 ноября. В последний раз его видели 25 ноября вблизи Алжира. По информации источников Reuters, перевозимая им техника в основном предназначалась для российского Африканского корпуса в Западной Африке.

Африканский корпус подчиняется Министерству обороны России и заменил группу Вагнера. Бенгази является вторым по величине городом Ливии и центром власти генерала Халифы Хафтара, который контролирует восток страны и имеет тесные связи с Россией. Западную часть Ливии, включая Триполи, контролирует правительство, признанное международным сообществом.

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