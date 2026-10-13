Король Испании Филипп VI и королева Летисия в настоящее время посещают Сеуту — испанский анклав в Северной Африке. Их поездка проходит через несколько месяцев после массового прибытия людей из Марокко.

Тысячи мигрантов остаются в Сеуте

Более 70 тысяч мигрантов прибыли в Сеуту во время массового пересечения границы несколько месяцев назад. По данным France 24, большинство из них вернулось в Марокко, однако тысячи людей по-прежнему остаются в анклаве.

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Спор о суверенитете

Визит королевской четы разделил мнения жителей Сеуты. Как отмечает France 24, поездка также может вновь обострить дипломатическую напряженность между Испанией и Марокко. Марокко заявляет о суверенитете над Сеутой и Мелильей — двумя испанскими анклавами в Северной Африке.

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