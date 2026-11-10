Король Норвегии и его дочь приняли участие в марафоне на Французской Ривьере

Король Хокон VIII вместе с наследной принцессой Ингрид Александрой приняли участие в марафоне на юге Франции.

Забег протяженностью 42,195 км прошел между Ниццей и Каннами вдоль побережья Средиземного моря.

По данным норвежского телеканала TV 2, отец и дочь зарегистрировались под своими настоящими именами и бежали вместе с другими участниками.

Король преодолел дистанцию за 4 часа 43 минуты и 1 секунду. Он занял 8961-е место в общем зачете и 934-е в своей возрастной категории. Результат принцессы Ингрид Александры не был обнародован из-за технических проблем.

Это первая совместная поездка короля и наследной принцессы за границу после смерти короля Харальда V в августе 2026 года.

Королева Метте-Марит осталась в Осло, где продолжает восстанавливаться после трансплантации легких. Ее официальные мероприятия не запланированы до лета 2027 года.

Королева Норвегии Метте-Марит не сможет присутствовать на церемонии принесения присяги её супругом, королём Хоконом VIII, перед парламентом страны.

Новый король Норвегии Хокон VIII принес присягу на верность перед парламентом страны в Осло. Во время церемонии он заверил, что будет править Норвегией в соответствии с конституцией и другими законами.

Новый король Норвегии Хокон VIII выступил с первой речью в качестве монарха после смерти своего отца, короля Харальда. Об этом сообщает YLE News со ссылкой на SVT и NRK. В выступлении он поблагодарил всех за поддержку после смерти короля Харальда и отметил заслуги отца как короля и в семейной жизни.

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