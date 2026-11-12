Королева Камилла устроила прием в Кларенс-хаусе в честь номинантов Букеровской премии

Королева Камилла организовала торжественный прием в своей лондонской резиденции Кларенс-хаус в честь авторов, вошедших в шорт-лист, членов жюри и поклонников Букеровской премии 2026 года, а также недавно учрежденной «Детской Букеровской премии».

«На приеме Её Величество поприветствовала исполнительного директора фонда Букеровской премии Габи Вуд, появившись в сдержанном наряде — чёрном сарафане и тёмно-синей шифоновой блузке в мелкий белый горошек с воланами на манжетах», — отмечается в сообщении с мероприятия. Свой наряд королева дополнила черными сапогами на невысоком устойчивом каблуке, бриллиантовой брошью в виде банта, серьгами с жемчугом и браслетом Van Cleef & Arpels.

Источник: ТСН.

Ранее Кейт Миддлтон появилась на публике в образе в стиле «деревенский шик».

Напомним, Кейт Миддлтон неожиданно продавала билеты на Уимблдон.

Ранее принц Уильям впервые прокомментировал состояние здоровья Кейт Миддлтон после рака.

Принцесса Кейт во время визита в Шотландию представила пальто собственного дизайна.

Читай нас в