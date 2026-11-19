В США Eutelsat Network Solutions, американское подразделение французского спутникового оператора Eutelsat, получило контракт Космических сил США стоимостью более 60 млн долларов. Компания будет предоставлять военную спутниковую связь через низкоорбитальную сеть OneWeb в течение двух лет, сообщает AeroTime.

Связь и полевые терминалы

О получении контракта Eutelsat объявила 17 ноября 2026 года. Соглашение является частью инициативы Warrior Plans, в рамках которой Космические силы США стремятся обеспечить военным подразделениям более быстрый доступ к коммерческой спутниковой связи, в частности в отдаленных районах или в условиях возможного нарушения коммуникаций.

Согласно условиям соглашения, Eutelsat предоставит доступ к сети OneWeb на низкой околоземной орбите, а также портативные терминалы для развертывания в полевых условиях. Контракт также предусматривает техническую поддержку и альтернативные услуги определения местоположения, навигации и синхронизации времени. Они могут помочь военным поддерживать работу, если обычные средства спутниковой навигации будут недоступны или подвергнутся помехам.

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Контракты Warrior Plans

В июне 2026 года Космические силы США определили OneWeb Technologies, работающую под названием Eutelsat Network Solutions, исполнителем контракта Warrior Plans без проведения нового конкурса. Выбор объяснили контролем компании над группировкой OneWeb и ее способностью предоставить необходимые услуги.

Отдельный контракт в рамках той же инициативы получила SpaceX для Starshield — ориентированной на военных версии спутникового сервиса Starlink. В ноябре 2026 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ограничения вернулись и вновь ограничили подключения на скорости свыше 161 км/ч.

По состоянию на май 2026 года группировка OneWeb насчитывала около 650 спутников, тогда как Starlink имел более 10 тысяч. Для обновления и дальнейшего развития сети Eutelsat заказала у Airbus Defence and Space дополнительные спутники: 12 января 2026 года Airbus получил заказ на 340 аппаратов, а общее количество заказанных с декабря 2024 года спутников достигло 440.

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