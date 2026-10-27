В Польше правительственная уполномоченная по вопросам равенства Катажина Котула заявила, что подаст в прокуратуру заявление в отношении фонда «Жизнь и Семья» Каи Годек. Она сказала об этом в эфире радио, сообщает RMF24.

Ситуация во вроцлавской больнице

Заявление Котулы касается ситуации в одной из больниц Вроцлава. По данным издания, пациентка якобы обратилась за легальным прерыванием беременности из-за угрозы ее здоровью или жизни. Процедура не состоялась.

В медучреждение прибыла полиция после заявления, поданного фондом «Жизнь и Семья». По информации RMF24, фонд якобы располагает конфиденциальными данными пациентки.

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Заявление Катажины Котулы

Котула, представляющая партию «Новые левые», раскритиковала ситуацию вокруг проведения абортов в Польше. Она заявила, что в стране не проводят прерывание беременности даже в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Правительственная уполномоченная связала это с действиями противников абортов возле польских больниц. Она также сообщила, что планирует обратиться в прокуратуру на следующий день.

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