Кремль пытается изменить повестку дня переговоров и вернуть ультиматумы НАТО 2021 года, — ISW

Москва пытается превратить переговоры о прекращении войны в Украине в обсуждение новой архитектуры безопасности Европы. Кремль стремится вернуться к требованиям, которые выдвигали США и НАТО ещё в 2021 году, в частности, касающимся сокращения военного присутствия Альянса в Европе.

Аналитики ISW обратили внимание на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который 10 ноября назвал «абсолютно разумным» сначала договориться о будущем европейской архитектуры безопасности, а уже после этого переходить к урегулированию войны в Украине.

Аналогичную позицию озвучил неназванный источник в российской делегации в Абу-Даби. По его словам, завершение войны в Украине является лишь одним из пунктов более широкой дискуссии о безопасности Европы и подчинено главной цели — изменению ее архитектуры.

По мнению аналитиков, Москва пытается сместить повестку дня трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией с вопроса о прекращении боевых действий на пересмотр всей системы европейской безопасности.

Речь идет об ультиматумах, которые Россия выдвинула США и НАТО в декабре 2021 года. Тогда Москва требовала прекратить размещение новых вооружений и военных подразделений в странах Альянса, присоединившихся к нему после 1997 года.

Фактически реализация этих требований означала бы ограничение военного присутствия НАТО в Восточной Европе, а также предоставление Москве возможности влиять на решения Альянса и суверенный выбор других государств относительно вступления в него.

Аналитики ISW считают, что нынешние заявления российского руководства свидетельствуют о попытке возродить эти ультиматумы.

В отчете также отмечается, что Кремль на протяжении многих лет использует тему расширения НАТО как якобы одну из первопричин войны против Украины. В то же время, по оценке института, такие утверждения не отражают реальной угрозы безопасности России, а являются частью более широкой кампании по оправданию стремления Москвы восстановить контроль над бывшими советскими государствами.

По мнению аналитиков, Владимир Путин пытается не только добиться уступок в отношении Украины, но и изменить правила безопасности во всей Европе.

В то же время в ходе переговоров в Абу-Даби представители Украины, США и европейских государств публично подчеркнули необходимость надежных гарантий безопасности для Украины после завершения войны, а также участия европейских партнеров в будущем переговорном процессе.

По данным ISW, российская сторона неоднократно отвергала такие условия.

В частности, Сергей Лавров назвал встречи американских представителей с европейскими коллегами в Абу-Даби бесперспективным подходом.

В свою очередь, депутат Государственной думы России Александр Асафов заявил, что участие Европы может парализовать переговоры ещё до их начала.

В итоге ISW отмечает, что Москва пытается использовать переговорный процесс не только для обсуждения прекращения войны в Украине, но и для продвижения более масштабных геополитических требований, выходящих далеко за рамки завершения боевых действий.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет украинской переговорной команды по итогам первого дня консультаций в Абу-Даби (ОАЭ) 10 ноября. Переговорный процесс начался с консультаций с европейскими и американскими партнерами, после чего состоялась встреча в трехстороннем формате с участием делегаций Украины, США и России.

В ходе переговоров в Абу-Даби Украина подняла вопрос о масштабном обмене пленными с Россией. По словам президента Владимира Зеленского, стороны обсуждали варианты обмена в формате «1000 на 1000» или даже «1500 на 1500». Окончательных договоренностей пока нет, но американская делегация планирует поднять этот вопрос в ходе следующих контактов с российской стороной.

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