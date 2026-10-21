В Кремле считают, что ухудшение отношений между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским свидетельствует об ослаблении западной поддержки Киева. В Москве воспринимают это как собственную победу и надеются воспользоваться ситуацией, чтобы добиться от Украины уступок, в частности в отношении Донбасса, и расширить экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами.

В течение десяти дней после телефонного разговора Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным американская администрация предприняла несколько шагов, которые в Москве расценили как благоприятные для России.

В частности, Трамп объявил об ослаблении ограничений на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок, приостановил введение новых масштабных санкций против России и усилил давление на Киев.

Кроме того, Украина столкнулась с ограничениями доступа к важным спутниковым системам и задержками поставок ракет-перехватчиков.

19 октября американский президент вновь раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что пришло время, чтобы переговоры от имени Украины вел кто-то другой.

Специальный представитель Кремля Кирилл Дмитриев отреагировал на заявление Трампа постом «Шах и мат».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что украинская власть якобы переживает последние признаки агонии, а её сопротивление не сможет изменить ход событий.

В России рассматривают изменения в политике Вашингтона не только как возможность усилить давление на Украину, но и как шанс наладить более широкое экономическое партнерство с Соединенными Штатами.

По словам Кирилла Дмитриева, Москва и Вашингтон обсуждают ряд экономических и инвестиционных проектов. Среди возможных направлений сотрудничества он назвал Арктику, энергетику и производство сжиженного природного газа.

В Кремле также положительно восприняли решение Дональда Трампа не вводить жесткие санкции, предусмотренные законодательной инициативой, связанной с сенатором Линдси Грэмом.

В то же время, как отмечает The Washington Post, соглашение о российском дизельном топливе вряд ли существенно повлияет на цены на топливо в США, поскольку речь идет об относительно небольших объемах поставок.

По оценкам собеседников издания, для Москвы гораздо важнее политический эффект от последних решений Вашингтона — углубление разногласий между США и Украиной. Российские власти рассчитывают, что это ослабит позиции Киева и создаст дополнительные возможности для продвижения российских требований в ходе переговоров.

Об этом сообщает The Washington Post.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф во время визита в Россию планирует обсудить с российским руководством предложения по прекращению войны в Украине. Поездка может стать шагом к организации переговоров с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.

Напомним, Виткофф отправится в Санкт-Петербург после встречи с Зеленским.

До этого президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Норвегию, где запланировал ряд встреч с международными партнерами.

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