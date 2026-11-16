Кремль призвал депутатов Госдумы готовиться к победе в войне и возвращению военных с фронта

Представители администрации президента РФ призвали депутатов Госдумы от партии «Единая Россия» быть готовыми к объявлению «победы» в войне против Украины и одновременному возвращению участников боевых действий с фронта. Об этом шла речь во время семинара в подмосковной управленческой мастерской «Сенеж», который состоялся 13–14 ноября, сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомлённые источники.

По информации собеседников издания, в мероприятии принял участие первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он, в частности, подчеркивал необходимость взаимодействия с участниками так называемой «специальной военной операции».

«Говорили, что все должны быть готовы к победе, когда участники боевых действий одновременно вернутся со спецоперации», — рассказал один из источников.

В то же время депутатам напомнили, что они продолжают работать в условиях войны. По словам одного из участников семинара, который общался с РБК, представители Кремля дали понять, что эта ситуация пока не меняется.

Другой собеседник издания отметил, что кремлевские чиновники настаивали: пока продолжаются боевые действия, депутаты не должны позволять себе отдых и беззаботную жизнь.

В Кремле готовят информационную почву для завершения войны

Ранее о подготовке Кремля к возможному завершению войны против Украины сообщал центр «Досье». По его данным, в администрации президента РФ работают над тем, чтобы представить российскому обществу прекращение боевых действий как «победу».

В частности, там разрабатывают пропагандистские тезисы, которые должны объяснить подписание мирного соглашения даже в том случае, если Россия не достигнет заявленных Владимиром Путиным целей по полному захвату Донбасса.

Очередной раунд дипломатических контактов по вопросу завершения войны в Украине не привёл к прорыву. После двухдневных переговоров в Абу-Даби специальные посланники президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер встретились с Владимиром Путиным в Москве. Беседа длилась около двух часов.

Специальный посланник президента США Стив Виткофф по итогам встречи с Владимиром Путиным заявил об определенном прогрессе и выразил надежду на объявление о следующем раунде переговоров.

Напомним, после переговоров с Путиным Виткофф и Кушнер встретились с Зеленским.

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