Кремль предложил провести встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в ноябре — The Wall Street Journal

Россия выступила с инициативой провести в ноябре переговоры с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Сообщается, что Кремль стремится договориться о завершении войны на условиях, выгодных Москве, при этом президента Украины Владимира Зеленского на встречу приглашать не планируют.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью американскому изданию прокомментировал перспективы проведения трехстороннего саммита. По его словам, пока конкретных договоренностей об организации встречи нет, а возможная повестка дня остается неопределенной.

«Пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность такой встречи», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь Кремля назвал полезной возможную встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В начале октября помощник российского диктатора Юрий Ушаков также прокомментировал возможность проведения трехсторонних переговоров. Он уточнил, что инициатива по организации встречи должна исходить от Китая при условии, что Дональд Трамп подтвердит свое участие в саммите.

Источник: The Wall Street Journal

Напомним, Трамп заявил, что Зеленский не заинтересован в завершении войны.

Ранее Зеленский назвал поддержку РФ исторической ошибкой Трампа.

В США президент Дональд Трамп заявил, что ни он, ни Илон Маск не несут ответственности за потерю Украиной доступа к Starlink, что повлияло на её военные операции против России, государства-агрессора.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина пока не имеет доступа к спутниковой системе Starshield, которую используют американские военные. По его словам, Киев просил предоставить доступ к ней, в частности для нанесения ударов вглубь России, но этот вопрос еще обсуждается. Рубио также опроверг, что Вашингтон приказал ограничить скорость Starlink в Украине

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