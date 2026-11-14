Кремль предложил США разделить Европу на сферы влияния по образцу холодной войны — NYT

В ходе переговоров в Абу-Даби российская делегация предложила американской стороне вернуться к системе отношений времен холодной войны, которая предусматривала разделение Европы на зоны влияния и фактическое признание особых интересов Москвы.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских дипломатов. По данным издания, аналогичные предложения представители Кремля озвучивали и во время встречи Владимира Путина со спецпосланцами президента США Дональда Трампа в Москве.

Российская сторона аргументирует свою позицию тем, что противостояние между СССР и США в 1946–1991 годах сопровождалось договоренностями и каналами связи, которые якобы помогали избегать полномасштабных боевых действий.

Спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер пытались объяснить российским представителям, что мир существенно изменился, особенно за последние пять лет. Однако советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков назвал возвращение к принципам холодной войны основой «неделимой архитектуры безопасности».

Какие требования выдвигает Москва

Как отмечает NYT, неофициальные предложения Кремля, переданные европейским и американским представителям в ноябре в обмен на прекращение огня в Украине, в целом соответствуют логике нового глобального противостояния.

Прежде всего Москва настаивает на завершении войны на своих условиях. Среди требований — официальный отказ Украины от вступления в НАТО, передача России всей территории Донецкой и Луганской областей, а также сокращение оборонных возможностей украинского государства.

Российские претензии касаются не только Украины. Москва выдвигает требования и другим европейским странам — от Финляндии до Молдовы. От всего блока НАТО Кремль требует возвращения к границам 1997 года. Фактически это означало бы вывод военной инфраструктуры альянса из 16 стран-членов, в частности из всех государств, ранее входивших в Организацию Варшавского договора.

Кроме того, российская сторона хочет, чтобы НАТО прекратило любую деятельность в постсоветских республиках Центральной Азии и Южного Кавказа. По информации издания, среди предложенных Москвой сценариев также фигурирует возможность восстановления организации по типу Варшавского договора под российским руководством.

Путин ранее отрицал стремление к новой холодной войне

В то же время ранее Владимир Путин неоднократно негативно высказывался о холодной войне и обвинял западные государства в попытках втянуть Россию в новое противостояние.

В 2016 году во время Петербургского международного экономического форума он заявлял, что не хотел бы считать нынешние отношения возвращением к холодной войне, и уверял, что Москва не стремится к такому сценарию.

Источник: NYT

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