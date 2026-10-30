В США приговоренная к смертной казни Криста Пайк впервые публично рассказала о боли после неудачной попытки исполнения смертного приговора в сентябре. 50-летняя женщина пережила две смертельные инъекции пентобарбитала и в конце прошлого месяца была выписана из больницы.

Первое публичное заявление

Как сообщает BBC News, юридическая команда Пайк опубликовала ее заявление в социальных сетях в пятницу. В нем Пайк сказала, что с той ночи не было ни одного мгновения, когда она не чувствовала бы боли.

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Она сообщила о боли в теле, руках, кистях и горле, а также о трудностях с речью. По словам Пайк, ее страдания не ограничиваются физическим состоянием, но также касаются ее мыслей и душевного состояния.

Состояние после инъекций

Пайк заявила, что после процедуры проснулась дезориентированной и чувствовала боль. После двух инъекций пентобарбитала она находилась в критическом состоянии, отмечает BBC News.

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