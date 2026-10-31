Кризис вокруг Конституционного трибунала Польши: Навроцкий созвал экстренные консультации

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил об угрозе внутренней безопасности страны на фоне обострения конфликта вокруг Конституционного трибунала. Он обвинил оппонентов в нарушении конституционного порядка и объявил о проведении экстренных консультаций с участием представителей парламентских сил.

По словам польского президента, ночью произошел силовой захват государственного конституционного органа. Он также сообщил, что провёл консультации с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским, который, по утверждению Навроцкого, также не признаёт законными действия лиц, захвативших власть в Конституционном трибунале.

«Этой ночью произошло нарушение конституционного строя Республики Польша и силовой захват конституционного государственного органа. Я провёл консультации с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским, который также не признаёт законными действия лиц, узурпировавших власть в Конституционном суде», — говорится в сообщении.

Навроцкий призвал восстановить правовой порядок и вывести с территории Конституционного трибунала силовые структуры, направленные туда правительством.

«Я обеспечил доступ в Конституционный суд законно действующему заместителю председателя Конституционного суда судье Бартоломею Соханскому. В связи с угрозой внутренней безопасности Республики Польша я созываю сегодня срочные консультации с участием представителей парламентских сил с целью стабилизации политической ситуации и восстановления конституционного строя», — добавил глава Польши.

Заявление Навроцкого прозвучало на фоне длительного противостояния между президентом и правительством премьер-министра Дональда Туска по поводу функционирования и реформирования судебной системы Польши.

Обострение произошло после отстранения председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского. Судья Анна Корвин-Пьотровская объявила о его отстранении и взяла на себя руководство учреждением. Полиция прибыла на территорию трибунала после сообщений об угрозах безопасности судей и сотрудников учреждения, а также о беспорядках во время протестов.

Стороны по-разному оценивают законность последних решений и действий вокруг Конституционного трибунала. Навроцкий и представители оппозиции заявляют о нарушении конституционного порядка, тогда как правительство Дональда Туска объясняет свои действия необходимостью восстановить законность и независимость судебной системы.

Об этом Навроцкий написал в соцсети X.

На сайте Конституционного трибунала Польши 30 октября около 18:00 появилось сообщение об отстранении его председателя Богдана Свенчковского и заместителя председателя Бартломея Соханского.

Как сообщает RMF24, в Польше ночью с пятницы на субботу в здании Конституционного трибунала произошла острая ссора между президентом Каролем Навроцким и лицами, которых Сейм избрал в состав этого органа. На обнародованной записи слышно, как Навроцкий ставит под сомнение их статус судей Конституционного трибунала.

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